Anfassen, mitmachen und vor allem: staunen. Das ist seit sieben Jahren das Motto des Museums der Illusionen. Mal steht alles (und man selbst) auf dem Kopf, mal ist man winzig klein, mal riesengroß, es gibt verblüffende optische Täuschungen, Spiegeltricks, knifflige Aufgaben und vieles mehr. Mehr als 700.000 Gäste haben das verrückte Haus bereits besucht.

Das wird am „Tag des Sehens“ in Kooperation mit den Asklepios-Augenkliniken besonders gefeiert. Von 10 bis 15 Uhr gibt es spannende Themeninseln rund um die Augenmedizin – von Vorträgen bis zu interaktiven Stationen; der Eintritt ist frei.

Museum der Illusionen: 11.10., 10-15 Uhr, Lilienstr. 14-16, online buchbar unter hamburg.museumderillusionen.de/tickets

Der Plan7 vom 10. Oktober 2025 MOPO Der Plan7 vom 10. Oktober 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.