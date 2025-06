Museum der Arbeit: Eine Ausstellung gegen den rauer werdenden Ton

Respekt und Vielfalt sind zwei fundamentale Säulen, auf denen eine gerechte und harmonische Gesellschaft aufbauen kann. Respekt bedeutet, die Würde und die Einzigartigkeit jedes Einzelnen anzuerkennen, unabhängig von Herkunft, Überzeugungen oder Lebensweisen. Eine Wanderausstellung der „DASA Arbeitswelt Ausstellung“ in Dortmund macht nun bis zum 12. April 2026 im Museum der Arbeit Station und beleuchtet das Thema „Respekt“ genauer.

Die Ausstellung richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene. Der Austausch über die Grundlagen für einen respektvollen Umgang miteinander soll angeregt und gefördert werden – ob in der Schule, bei der Ausbildung oder beim Einstieg ins Berufsleben. Die Schau ist interaktiv und stellt wichtige Fragen – unter anderem: Wer bin ich? Was macht mich aus? Wo gehöre ich dazu? Und wo werde ich ausgegrenzt?

Das Museum der Arbeit will junge Menschen ansprechen

„Respekt“ arbeitet mit verschiedenen Stationen, Texten, Videoclips und illustrativen Grafiken, mit spielerischen Elementen und auch „Modulen zur Selbstreflexion“. Und um Sprache geht es natürlich auch, denn damit fängt das respektvolle Miteinander an.

Bei einem Job-Speed-Dating erfahren die Jugendlichen, mit wie vielen Klischees die Vorstellungen von der Berufswahl oft aufgeladen sind. Auf einem Zeitstrahl können sie in die Vergangenheit reisen und Meilensteine in der Geschichte der Gleichberechtigung Jahren und Ereignissen zuordnen. Schulklassen und Jugendgruppen sind besonders willkommen. Geschulte Guides führen in die Ausstellung ein.

Museum der Arbeit: bis 12.4.2026, Mo 10-21 Uhr, Mi-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, 8,50 Euro, shmh.de

