„Mozart Nature Fest“: Hamburg hat ein neues Festival

Der Norden rund um Hamburg hat ein neues Festival: Das „Mozart Nature Fest“ bringt Musik und Natur zusammen. Nichts Besonderes, denn immer schon haben Komponist:innen dem Gesang der Vögel Melodien abgelauscht. Das Festival ist eine Kooperation der Mozart-Gesellschaft mit dem Naturschutzbund (Nabu).

Auf dem Ohlsdorfer Friedhof ist nun „Mozart auf dem Wildbienenboulevard“ unterwegs. In und um Kapelle 3 gibt’s die Fotoausstellung „Insekten“ zu sehen (10-17 Uhr), auf Führungen können Interessierte sich das Leben der Wildbienen erklären lassen (14 Uhr, Treffpunkt: Wildbienen-Boulevard, Mittelallee, Höhe Linnestr.) oder die Frage beantworten „Was singt denn da?“ (18.30 Uhr, Treffpunkt: Haupteingang vor dem Verwaltungsgebäude).

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Mutige sind bei der Fledermausführung willkommen (21.20 Uhr). Im Forum Ohlsdorf lockt um 17 Uhr ein Konzert mit Werken von Mozarts Zeitgenossinnen und der Uraufführung von „In The Midst Of The Bluish Haze“ („Mitten im bläulichen Nebel“), einem eigens fürs Festival komponierten Werk von Lucie Spedicato.

Friedhof Ohlsdorf: 6.6., ganztägig, ges. Programm: mozarthamburg.de

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