Mörderjagd auf hoher See: „Schüsse vor Shanghai“ im Opernloft

Schwimmwesten an und Leinen los! Im Hamburger Hafen wartet ein neues Abenteuer an Bord der „MS Opera“ auf Passagiere – oder besser: auf die Besucher des Opernlofts: „Schüsse vor Shanghai“ fallen in der jüngsten Krimi-Oper.

Es ist die vierte ihrer Art, denn der Standort des Opernlofts im alten Fährterminal schreit geradezu nach Geschichten auf hoher See. Dafür verwandelt sich der Theaterraum in ein Schiffsdeck. Die durchaus auf verwirrende Überraschungsmomente angelegte Story schrieb und inszenierte Dramaturgin und Regisseurin Susann Oberacker.

Witzig, fantasievoll, wunderbar

Letztlich geht es jedoch – trotz der Schüsse – nicht so sehr um einen Kriminalfall, sondern vor allem um Musik: Lose gibt der Handlungsfaden Anlass für gekürzte Arien aus Oper und Operette sowie für passende Schlager. Der Aufforderung „Steig in das Traumboot der Liebe“ folgt das Publikum gern, um wenig später Bizets „Perlenfischer“ kennenzulernen und weiter in „Das Land des Lächelns“ von Lehár zu reisen.

Der Steward (Fredrik Essunger) hat seine liebe Not mit der anspruchsvollen Passagierin (Aline Lettow). Inken Rahardt Der Steward (Fredrik Essunger) hat seine liebe Not mit der anspruchsvollen Passagierin (Aline Lettow).

Wer einen Deckchair auf der Bühne gebucht hat, gehört zur Gruppe jener „Passagiere“, die beim Sicherheitscheck Schwimmwesten anlegen und Trockenschwimmübungen machen müssen, genießt dafür aber den besonderen Service der singenden Crew. Die besteht aus Fredrik Essunger und Jasmin Désirée Schaff, zwei neuen Gesichtern im Opernloft. Sopranistin Aline Lettow übernimmt souverän die Rolle einer geheimnisvollen Passagierin und des Stars an Bord, die als „Madama Butterfly“ strahlt. Durchsagen der Kapitänin schicken das mitratende Publikum auf verschiedene Fährten.

Das könnte Sie auch interessieren: Fremd wie ein Käfer unter Menschen: „Verwandlung“ am Thalia Gaußstraße

Doch nicht nur gedanklich können Zuschauer:innen dabei sein: Dem Beispiel in Puccinis Oper „Turandot“ folgend, dürfen Rätselfragen gelöst werden und Lichter aufgehen – mithilfe vieler Handy-Taschenlampen. Ein tolles Musiker-Trio, zum Weinen schöne Stimmen und witzige Gags ergeben einen ebenso unterhaltsamen wie hochemotionalen Abend.

Opernloft: 6./7.11./2.12. 19.30 Uhr, 30.11. 18 Uhr, Van-der-Smissen-Str. 4, Karten ab 28 Euro, Tel. 25 49 11 40, opernloft.de

Der Plan7 vom 30. Oktober MOPO Der Plan7 vom 30. Oktober

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.