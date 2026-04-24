Mit Herz und Verstand: Charles Dickens‘ „Hard Times“ am Thalia-Theater

Ein Hoch auf die mess- und zählbare Welt! Applaus für den Profit! Hurra, dass unser Leben planbar ist! Das alles sind die Grundpfeiler im Denken und Handeln einiger der Protagonisten in Charles Dickens’ Roman „Hard Times“. Für sie gelten nur die harten Fakten, der kalte Nutzen, ein klares Schwarz-Weiß-Denken. Demgegenüber stehen Figuren, die von Gefühlen und Fantasie geleitet werden, am deutlichsten dargestellt von dem Zirkus der Stadt, der keinen Mehrwert bietet als gute Unterhaltung.

„Hard Times“ ist der kürzeste aller Dickens-Romane und beschreibt die vielschichtige Gesellschaft in der fiktiven Industriestadt Coketown im Norden Englands. Wie in seinen anderen Werken spitzt Dickens auch hier die Konflikte satirisch zu, greift zu Klischees und Vereinfachungen. Und wie immer kommt er mit einer Botschaft, die die Kluft zwischen Arm und Reich anprangert.

Antú Romero Nunes inszeniert „Hard Times“ am Thalia-Theater

Auf welcher Seite er steht, wenn Zahlen gegen die Fantasie in den Ring steigen, sollte klar sein. Mit Antú Romero Nunes hat das Thalia-Theater vermutlich auch den bestgeeigneten Regisseur für die Inszenierung des Stoffes ausgesucht. In seiner langjährigen Arbeit am Thalia hat er stets bewiesen, dass er schwung- und (ja!) fantasievoll ganze Welten auf der Bühne entstehen lassen kann: Langeweile Fehlanzeige!

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„Hard Times“ ist ein großes Ensemblestück (bei Dickens braucht es in der Regel ein Personenregister, um den Überblick zu behalten), wobei mehrere der Darsteller:innen mindestens zwei oder drei Rollen spielen. Dazu spielen vier Live-Musiker:innen und bringen den Wumms in den Saal. Zusammengefasst: ein Stück über „harte Zeiten“ in einem ungleichen „Gemein“-Wesen, und das Herz siegt über die Gefühlskälte – das alles mit Spiel, Spaß und Charme. Das wird mit Sicherheit ein ganz großer Zirkus!

Thalia-Theater: 25./28./29.4., 2./8.-10.5. und weitere Termine, 11,50-85 Euro, Tel. 32 81 44 44, thalia-theater.de

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