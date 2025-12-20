Mit Herz und Humor: „Operette für zwei schwule Tenöre“ im Schmidtchen

Krankenpfleger Jan und Grafiker Tobi leben in herrlichster Idylle auf dem Land – mit selbstgemachter Marmelade, großem Garten und netten Nachbarn. Doch das Liebesglück der beiden steht vor einer Zerreißprobe. Denn während Tobi in der ländlichen Idylle seinen Lebenstraum verwirklicht sieht, sehnt sich Jan nach der Großstadt …

Die „Operette für zwei schwule Tenöre“ wird seit der Uraufführung 2021 gefeiert, belebt sie doch grandios das Genre der Berliner Operette der 1920er Jahre wieder. Mit Ohrwürmern à la „Champagner von Aldi“ oder „Ich steh total auf Jens Riewa“ sowie jeder Menge Charme, Witz und Situationskomik begeistert die weltweit erste queere Operette Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Schmidtchen: 19./20., 23./26.-28.12, je 19 Uhr, ab 28 Euro, tivoli.de

