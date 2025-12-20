mopo plus logo
Zwei Sänger stehen auf einer Bühne

Die „Operette für zwei schwule Tenöre“ wird seit der Uraufführung 2021 gefeiert. Foto: Morris Mac Matzen/mmacm.com

  • St. Pauli

Mit Herz und Humor: „Operette für zwei schwule Tenöre“ im Schmidtchen

Krankenpfleger Jan und Grafiker Tobi leben in herrlichster Idylle auf dem Land – mit selbstgemachter Marmelade, großem Garten und netten Nachbarn. Doch das Liebesglück der beiden steht vor einer Zerreißprobe. Denn während Tobi in der ländlichen Idylle seinen Lebenstraum verwirklicht sieht, sehnt sich Jan nach der Großstadt …

Die „Operette für zwei schwule Tenöre“ wird seit der Uraufführung 2021 gefeiert, belebt sie doch grandios das Genre der Berliner Operette der 1920er Jahre wieder. Mit Ohrwürmern à la „Champagner von Aldi“ oder „Ich steh total auf Jens Riewa“ sowie jeder Menge Charme, Witz und Situationskomik begeistert die weltweit erste queere Operette Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Schmidtchen: 19./20., 23./26.-28.12, je 19 Uhr, ab 28 Euro, tivoli.de

Der Plan7 vom 19. Dezember 2025 MOPO
Der Plan7 vom 19. Dezember 2025
Der Plan7 vom 19. Dezember 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

