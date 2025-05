„Mindset“: Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Wolf werden, statt Schaf zu bleiben: „Das einzige Tier, das die Macht dazu hat, ist der Mensch“, verkündet Life-Coach Maximilian Krach (Mats Kampen) seinen Followern. Voraussetzung: das richtige „Mindset“. Der Roman von Internet-Autor und Comedian Sebastian „El Hotzo“ Hotz lieferte Regisseur Kai Hufnagel die Vorlage für eine spaßige Satire-Show am Altonaer Theater.

Einer, der Maximilian Krach ins Netz geht, ist Mirko (Johan Richter). Der Informatiker, angestellt in der IT-Abteilung einer Gütersloher Firma, ist wild entschlossen, mehr aus sich und seinem Leben zu machen. Dank Selbstdisziplin und grenzenlosem Ego als Wolf unter Wölfen heulen – das ist sein Ziel.

Von Blendern und Durchschnittstypen

So kommt’s, dass Mirko eines Tages in einem der spärlich besuchten Seminare von Krach auftaucht, der sich – was wohl niemanden überrascht – bald als Aufschneider und armes Würstchen entpuppt. Zudem ist er ein säumiger Hotelgast, dem die energische Rezeptionistin (Chantal Hallfeldt) jedoch auf den Fersen bleibt …

Mit Ironie und Spielwitz nimmt das hinreißende Ensemble Optimierungswahn und hohle Versprechen aufs Korn. Dabei der Knüller: Katrin Gerken in ihrer urkomischen Überzeichnung eines erfolglosen Vertreters von Butterspendern in der Gastro. Köstlich!

Altonaer Theater: bis 21.6., diverse Zeiten, 24-43 Euro, Tel. (040) 39905870, altonaer-theater.de