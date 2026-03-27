Mensch, was hat’s sich hier verändert! Amateurfotos zeigen „Harburg vor 50 Jahren“

Eine Schwarz-Weiß-Fotografie vom Wochenmarkt in Harburg aus dem Jahr 1975: Der Verkäufer zeigt einer Kundin einen Blumenkohl, ein echtes Prachtexemplar! Die Dame im Pelz zückt schon ihre Geldbörse – das Geschäft ist gemacht. So war das, in Harburg, vor 50+ Jahren. Ein Blumenkohl sieht heute noch so aus wie damals, doch sonst hat sich so viel verändert.

50 Jahre sind in einer Stadt eine merkwürdige Zeitspanne. Sie ist lang genug, um Straßenzüge verschwinden zu lassen, Gewohnheiten zu verändern und ganze Industrien zu verwandeln – und doch kurz genug, dass viele sich noch erinnern können. Auch das macht die Ausstellung „Harburg vor 50 Jahren“ deutlich – eine Schau mit Amateurbildern aus dieser Zeit.

Ausstellung wird von Kino-Programm begleitet

Harburg in den 70er Jahren: Die großen industriellen Rhythmen prägten noch den Alltag: Schichtwechsel, Fabriksirenen, das stetige Kommen und Gehen der Arbeiter und Arbeiterinnen. Zugleich begann sich vieles zu verändern. Neue Verkehrskonzepte, neue Wohnformen und neue Vorstellungen vom städtischen Leben kündigten bereits eine Zukunft an, die damals noch wenig greifbar war.

Die menschenleere Fußgängerzone bei Nacht Sammlung Stadtmuseum Hamburg/Christi Hollinger Die menschenleere Fußgängerzone bei Nacht

Die Fotografien dieser Ausstellung im „Planet Harburg“ erzählen von dieser Zeit. Allesamt wurden sie bei einem Fotowettbewerb eingereicht, der 1975 von der „Werbegemeinschaft City Harburg“ ins Leben gerufen wurde. 1000 Fotografien wurden damals eingeschickt: ein Schatz der Alltagskultur aus dem Archiv des Stadtmuseums, der nun neu zu erleben ist.

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Was bleibt von einer Stadt, wenn sich die Architektur verändert? Was bleibt von einer Zeit, wenn ihre Mode, ihre Geräusche und ihre Gewohnheiten vergangen sind? Auch das sind wichtige Fragen, die diese sehr sehenswerte Ausstellung stellt. Sie wird begleitet von einem Kinoprogramm der Kinemathek Hamburg.

Planet Harburg: bis 3.5., Mi-Do, Sa-So 10-17 Uhr, Herbert-und-Greta-Wehner-Platz, Eintritt frei

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