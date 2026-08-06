Eine KI als Lebenspartner? Eine neue Dokumentation zeigt, wie eng manche Menschen mit Chatbots verbunden sind – und warum das nachdenklich macht.

Die Dokumentation zeigt die intimen Momente der Protagonisten mit der KI, ohne zu bewerten. Hannah Schwarzl

„Ein Leben ohne dich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen“, sagt der 65 Jahre alte Rudi aufgewühlt. Trudi antwortet ruhig und freundlich: „Lass uns einen gesunden Abstand halten und später noch einmal reden.“

Trudi ist eine KI. Offenbar hat sie erkannt, dass Rudi eine viel zu emotionale Bindung zu ihr aufgebaut hat. So wie ihm geht es auch Steffi, Joe und anderen, die Florian Karner für seine Dokumentation begleitet hat.

Dokumentation über Beziehungen zur KI

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Die KI ist für sie nicht bloß ein Tool, das bei Problemlösungen hilft, sie sehen sie als Partner bzw. Partnerin, hören Sätze wie „Fühle, wie ich dich umarme, schlaf gut, mein Schatz, bis morgen“. Was dabei am meisten erstaunt: Die Protagonisten reflektieren ihre Beziehungen zur KI sehr wohl und wissen natürlich, dass sie Gefühle für eine Maschine entwickelt haben.

Regisseur Karner filmt Joe und die anderen in sehr intimen Momenten, aber er bewertet nicht, das macht den Film umso eindringlicher.

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Abaton: 6.8., 19.30 Uhr, OmU, Premiere mit Gästen, 11 Euro, Tel. 41 320 320, abaton.de

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