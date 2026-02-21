Mein fremder Nachbar: Lesung am Schauspielhaus mit beliebtem TV-Star

Angeblich nähern sich Hunde und ihre Halter:innen in ihrem Aussehen über die gemeinsamen Jahre hinweg immer mehr an. Ist das Projektion oder biologisches Wunder? Viel wahrer und vor allem nachvollziehbarer ist es allerdings, dass Wohnungen die Persönlichkeit und den Seelenzustand ihrer Insassen spiegeln.

Dieses Zusammenspiel und gegenseitige Befruchten untersucht die Dramatikerin Ingrid Lausund in ihren zwölf Stückkapiteln von „Bin nebenan. Monologe für zuhause“. Lausund war vor gut 20 Jahren regelmäßig als Autorin und Regisseurin im Schauspielhaus zu Gast (später auch in den Kammerspielen).

Bjarne Mädel trägt einen der Monologe vor

Damals gehörte ein gewisser Bjarne Mädel zu ihrem Stammpersonal auf der Bühne. Mädel hat seitdem natürlich einen erheblichen Popularitätssprung in der Öffentlichkeit gemacht – nicht nur, aber vor allem durch den „Tatortreiniger“. Und doch ist er Lausund und ihrer besonderen Art, Alltägliches aus überraschenden und oftmals skurrilen Blickwinkeln zu betrachten und aufzubereiten, treu geblieben. So hat er die Monologe aus „Bin nebenan“ als Hörbuch produziert.

Vier davon kommen heute auf der Bühne des Schauspielhauses zu Gehör. Mädel selbst spricht einen, dazu hat er Angelika Richter und Bettina Stucky aus dem Ensemble sowie Katrin Wichmann (ehemals Thalia-Theater) zur Mitwirkung eingeladen. Und wir stillen unsere Neugier: Wie sieht’s denn bei anderen zu Hause aus?

