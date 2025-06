Mehr als nur schöne Dinge: Hier trifft Gestaltung auf Nachhaltigkeit

Schon zum neunten Mal zeigt der norddeutsche Nachwuchswettbewerb „Holz bewegt“, wie man traditionelles Holzhandwerk mit modernem Design und Nachhaltigkeit verbinden kann. Ort der Ausstellung ist wieder das Museum der Arbeit – und das diesjährige Thema „Gestaltung trifft Nachhaltigkeit“ gibt der Ausstellung zusätzliches Gewicht.

Denn wenn „Nachhaltigkeit“ mehr sein will als eine fad gewordene Worthülse, dann müssen Designer, Hersteller und Konsumenten endlich umdenken. Und so sehen wir hier Objekte aus zertifiziertem oder recyceltem Holz, die energieeffizient produziert wurden. Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit der Möbel und Interieurgegenstände sind ein wichtiges Thema in der Ausstellung. Viele Begleitveranstaltungen, Workshops oder Vorführungen nähern sich Fragen, die uns alle angehen.

„Holz bewegt“ im Museum der Arbeit

Da kann man, da soll man selbst aktiv werden, mit traditionellen japanischen Werkzeugen etwa, beim Biegen von Bugholz oder beim Drechseln. Zu sehen sind Werke von rund 40 Ausstellern, darunter etwa stapelbare Hocker aus Holzresten, Multifunktionsmöbel und sogar ein handgedrechseltes Teeservice.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer den Schildern nach: „Hauptstraßen“-Ausstellung im Altonaer Museum

Mitorganisator, Tischler und Innenarchitekt Jens Caspari sagt: „,Holz bewegt‘ ist (…) ein Ort, an dem Menschen ihre Ideen sichtbar machen – nicht weil sie laut sind, sondern weil sie etwas zu sagen haben. Für mich ist dieser Wettbewerb kein Schaufenster, sondern ein Werkraum. Hier geht es um mehr als schöne Möbel.“

Museum der Arbeit: bis 6.7., Mo 10-21 Uhr, Mi-Fr 10-17 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr, 8,50 Euro, holzbewegt.info

Der Plan7 vom 13. Juni 2025 MOPO Der Plan7 vom 13. Juni 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.