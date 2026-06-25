Mehr als ein Blick zurück: Wie lebt Erinnerung weiter?

Erinnerung in der Kunst bewahrt Vergangenes, verwandelt aber auch Erlebtes in Bilder und Geschichten. Das zeigt die Ausstellung „remind me friendly“ bei Feinkunst Krüger – allerdings mit doppeltem Boden: Hier geht es weniger darum zu zeigen, wie etwas war, als darum, wie es in unserer Erinnerung weiterlebt.

Marco Wagner hat diese Schau zusammengestellt, die Orte zeigt, Landschaften und Menschen. „Es könnte alles irgendwie ein Traum sein, doch ist es vielmehr die Aufforderung zum Erinnern“, sagt der Kurator, der selbst auch Künstler ist. Die Arbeiten, vor allem Malerei und Zeichnungen von Olaf Hajek, Matthias Ludwig, Martin Voigt und Wagner selbst, beweisen aufs Neue, dass die Erinnerung die vielleicht eigensinnigste Künstlerin von allen ist: Sie ergänzt und verschiebt.

Feinsinnige Ausstellung über Erinnerungen

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Eine nebelverhangene Landschaft von Martin Voigt. Martin Voigt

Die Werke des Berliners Olaf Hajek zitieren die Kunst der Welt, afrikanische Traditionen, indische Tempelkunst und südamerikanische Folklore, Popkultur und Surrealismus. Matthias Ludwigs Malerei ist wie aus der Zeit gefallen. Oft zeigt er Menschen, in altmeisterlicher Technik gemalt: geheimnisvolle stille Bilder. Martin Voigts Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken zeigen nebelverhangene Wälder, sumpfige Niederungen und wuchernde Vegetation. Und schließlich sind da die Bilder von Wagner selbst: Immer wieder schimmert die ländliche Heimat als Sujet durch, Tiere, Landschaften und Bräuche.

Erinnerung ist nicht nur ein Blick zurück. Die Vergangenheit wirkt in uns weiter – als Gefühl, Bild oder Sehnsucht. Davon erzählt diese feinsinnige Ausstellung.

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Feinkunst Krüger: Do-Fr 12-19 Uhr, Sa 12-18 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. 31 79 21 58, Eintritt frei

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