Mary Shelleys Monster: Die Entstehung von „Frankenstein“

1816 war ein Jahr ohne Sommer: Der Ausbruch eines Vulkans in Asien verdunkelte die Erde. Damals hielten sich einige Kreative am Genfer See auf, und weil sie wegen der Katastrophe nicht wegkonnten, dachten sie sich Gruselgeschichten aus.

Eine erfand Mary Shelley: Ihr „Frankenstein“ wurde zum Klassiker – jene Story eines Wissenschaftlers, der aus totem Fleisch und Knochen ein lebendiges Wesen schuf.

In „Mary Shelleys Monster“ erzählt Autor und Regisseur Lars Henriks von der Entstehung des weltberühmten Romans. Auf das Genre hat er sich spezialisiert: In Harburg gründete er „Miskatonic“, das einzige Horror-Theater der Welt. Nachdem sein Haus durch Brandstiftung im März zerstört wurde, nahm das Sprechwerk sein Ensemble vorübergehend auf.

Sprechwerk: 9./10./13./15.8., 20 Uhr, So 18 Uhr, 15/20/25 Euro, Klaus-Groth-Str. 23, Tel. (040) 24423990, sprechwerk.hamburg

