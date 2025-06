Man muss das nicht verstehen: Die wundersame Welt des Niederländers Taco Sipma

Wow! Man konnte die Kunst von Taco Sipma schon einmal bei der Gruppen-Show „Don’t Wake Daddy“ in der Galerie Feinkunst Krüger bestaunen. Und jetzt eröffnet dort eine „richtige“ Einzelausstellung des niederländischen Künstlers. 1966 geboren, lebt Taco Sipma in der quirligen Hafen- und Kulturstadt Rotterdam. Künstler, Maler, Designer, Typograf, Musiker – der Mann kann alles.

Er mischt Volkskunst mit Humor, Aberglauben mit Melancholie, Nostalgie mit Chaos und Dilettantismus – zu einer verwirrenden künstlerischen Geheimsprache, bei der man zwischen dem Bewussten und Irrationalen nicht mehr unterscheiden kann. Seine zum Teil collagierte Malerei steht in der langen Tradition der Kunstgeschichte, zitiert etwa die Art Brut, ist aber auch ganz neu und ungesehen. Popkultur, Postmoderne und Kitsch, all das steckt in seinen Bildern, über die er sagt: „Das gesamte Universum ist mein Modell. Ich mache keinen Unterschied zwischen dumm oder klug, wichtig oder sinnlos, abstrakt oder konkret.“

Taco Sipma-Ausstellung bei Feinkunst Krüger

Ebenfalls Acryl auf Leinwand: das Werk „Thirty Seven“ (1 Meter x 1,40 Meter groß) Taco Sipma Ebenfalls Acryl auf Leinwand: das Werk „Thirty Seven“ (1 Meter x 1,40 Meter groß)

Immer wieder ist die Schrift, die Typografie, Teil dieser Kunst, die man jetzt in der Ausstellung unter dem Titel „Spinner Of Yarns“ kennenlernen kann. Es geht, wie Galerist Ralf Krüger sagt, um „Religion, Verschwörungstheorien, persönliche Mythologien, Kulte, Götzenanbetung oder andere wahnhafte kognitive Konstrukte“.

Nicht alles kann man verstehen, nicht jedes Textfragment begreifen, aber das ist auch gut so, denn wenn Kunst zu verständlich ist, dann ist sie oft ein bisschen öde. Ganz anders hier: Diese Werke soll man nicht entschlüsseln. Es gibt keine vorgegebenen Narrative. Und so malt und überklebt Taco Sipma, schneidet und collagiert – und wir können dazu unsere ganz eigenen Fantasien entwickeln. Wie so oft: Große Kunst jenseits des Artworld-Mainstreams bei Feinkunst Krüger!

Feinkunst Krüger: bis 12.7., Do-Fr 12-19 Uhr, Sa 12-18 Uhr, Kohlhöfen 8, feinkunst-krueger.de

