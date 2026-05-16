mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine Frau und ein Mann sitzen auf einer Holzbank zwischen großer Blumen.

Marion Martienzen und Georg Münzel bringen „Man kann auch in die Höhe fallen“ auf die Bühne. Foto: CAREN DETJE

  • Ottensen

„Man kann auch in die Höhe fallen“: Kleine Anekdoten, große Fragen

kommentar icon
arrow down

Nach Publikumsmagneten wie „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ kommt am Altonaer Theater ein weiterer Bestseller von Joachim Meyerhoff auf die Bühne: „Man kann auch in die Höhe fallen“.

Im aktuellen Band seines autobiografischen Romanzyklus erzählt Theater-Star Meyerhoff vom beschwerlichen Weg zurück ins Leben. Nach einem Schlaganfall misslingt der Neustart in Berlin. Schnell ist klar: Um der Krise zu entkommen, um zu seiner künstlerischen Arbeit zurückzufinden, muss er raus aus der Großstadt, nach Schleswig-Holstein. Zu Mama.

Das könnte Sie auch interessieren: Berührende Geschichten: „Zwischen den Gleisen“ im Opernloft

Warmherzig, witzig und selbstironisch schildert Meyerhoff die Flucht aufs Land zur über 80-jährigen Mutter. Die Hauptrollen werden gespielt von Marion Martienzen und Georg Münzel. Heiter-melancholische Unterhaltung zum Saisonausklang.

Altonaer Theater: 16.5.-27.6., Karten 24-43 Euro, Tel. 39 90 58 70, altonaer-theater.de

Der Plan7 vom 15. Mai 2026 MOPO
Der Plan7 vom 15. Mai 2026
Der Plan7 vom 15. Mai 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test