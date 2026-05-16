„Man kann auch in die Höhe fallen“: Kleine Anekdoten, große Fragen

Nach Publikumsmagneten wie „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ kommt am Altonaer Theater ein weiterer Bestseller von Joachim Meyerhoff auf die Bühne: „Man kann auch in die Höhe fallen“.

Im aktuellen Band seines autobiografischen Romanzyklus erzählt Theater-Star Meyerhoff vom beschwerlichen Weg zurück ins Leben. Nach einem Schlaganfall misslingt der Neustart in Berlin. Schnell ist klar: Um der Krise zu entkommen, um zu seiner künstlerischen Arbeit zurückzufinden, muss er raus aus der Großstadt, nach Schleswig-Holstein. Zu Mama.

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Warmherzig, witzig und selbstironisch schildert Meyerhoff die Flucht aufs Land zur über 80-jährigen Mutter. Die Hauptrollen werden gespielt von Marion Martienzen und Georg Münzel. Heiter-melancholische Unterhaltung zum Saisonausklang.

Altonaer Theater: 16.5.-27.6., Karten 24-43 Euro, Tel. 39 90 58 70, altonaer-theater.de

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