Mal poetisch, mal sensationell: Die Ehrlich Brothers bringen uns zum Staunen

Der älteste Traum der Menschen: Fliegen. Wenn die Ehrlich Brothers am Ende ihrer Show „Diamonds“ mühelos über die Bühne schweben, machen sie ihn wahr. Aber was ist schon wahr, an einem Abend voller Illusionen?

Die Frage steht dem Publikum ins Gesicht geschrieben: Wie schaffen sie das? Wie können die beiden Eisenbahnschienen verbiegen oder einen Monstertruck aus einem Spielzeugauto wachsen lassen? Andreas und Chris Ehrlich stellten vier Weltrekorde auf, ihre Stunts sind ebenfalls rekordverdächtig. Und doch bleiben sie selbst vor mehreren Zehntausend Zuschauer:innen die zwei netten Kerle von nebenan.

Die Ehrlich Brothers verzaubern ihr Publikum

Chris strahlt auf der Bühne als charmanter Clown; sein vier Jahre älterer Bruder gibt den sympathischen Zeremonienmeister. Bei jedem Act spielen sie miteinander – und manchmal mit dem Publikum: Nicht nur aus den vorderen Reihen werden Assistenten gecastet, die zu Materialprüfungen oder Requisiten-Tests ins Rampenlicht geholt werden. So darf zum Beispiel ein Kind mit einem Hammer auf eine Stahlplatte einschlagen, bevor sich Chris wenig später durch sie hindurchbewegt.

Doch die beiden Entertainer verstehen sich nicht nur auf staunende Ungläubigkeit hervorrufende, großformatige Nummern. Sie verblüffen ebenso durch poetische Verwandlungen, wenn ein weißes Blatt Papier zur roten Rose wird. Sensationelle Pyrotechnik, ausgefeilte Projektionen und ein perfektes Timing aus optischen und akustischen Effekten lassen magische Momente entstehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier prallen Welten aufeinander: „Blind“ im St. Pauli-Theater

Berührend: Andreas erzählt von einem schmächtigen, kleinen Jungen mit Brille, der er einmal war. Und selbst wenn das Kinderbild in seinen Händen nicht ihn zeigt, macht seine Botschaft Mut: Glaubt an eure Träume, so unwahrscheinlich sie auch sein mögen. Wie die beiden Brüder das alles schaffen, bleibt ihr Geheimnis. Das Geheimnis ihres Erfolgs? Sie verzaubern ihr Publikum – im wahrsten Sinn des Wortes.

Barclays-Arena: 2.5. (14 + 19 Uhr), 3.5. (11 + 17 Uhr), Karten ab 68,15 Euro, Tel. 80 60 20 80

Der Plan7 vom 30. April 2026 MOPO Der Plan7 vom 30. April 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.