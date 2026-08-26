Schreckt er ab oder lockt er Neugierige an? Sicher ist nur, mit dem Titel „Die Insurgentinnen“ können die wenigsten etwas anfangen. Auch Konstanze Ullmer gesteht, sie musste das Wort erst nachschlagen. Gefunden hat es die Sprechwerk-Intendantin auf der Suche nach einer Alternative für Aufrührerin oder Rebellin, denn diese Begriffe schienen ihr zu abgedroschen.

In ihrem aktuellen Stück geht es um drei nicht mehr junge Frauen, die eine revolutionäre Aktionsgruppe gründen – Jahrzehnte, nachdem sie diese Idee schon einmal hatten. Was sie mit ihrem verspäteten Aufstand wollen? Verpasste Chancen nachholen, ihr Land politisch wachrütteln und die Welt retten.

„Die Insurgentinnen“: Konstanze Ullmer inszenierte die Komödie selbst

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Autorin Ullmer schrieb die Komödie für vier Spieler:innen, die alle schon auf ihrer Bühne standen: Jasmin Buterfas, Iris Faber, Andrea Jolly und Joachim Liesert. Toll sei es, sie beim Verfassen der Dialoge schon vor Augen gehabt zu haben. Und weil sie die vier sehr gut kennt, kann sie ihnen die Lacher passgenau auf den Leib schreiben, schließlich seien sie großartige Komödiant:innen, so Ullmer.

Denn trotz der durchaus ernsten Fragen, die viele von uns heute umtreiben, ist die jüngste Eigenproduktion des Hamburger Sprechwerks eine Komödie, die Ullmer selbst inszeniert: „Im Grunde ist es eine Gedankenspielerei: Was wäre, wenn man jetzt tatsächlich mal … Und die Insurgentinnen tun es eben einfach. Stellvertretend für uns alle, die wir zu vernünftig sind.“ Wenn es auf unserer Erde ohnehin schon fünf vor zwölf ist – oder sogar noch später? –, können sich die wild entschlossenen Rebellinnen alle Freiheiten nehmen.

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Hamburger Sprechwerk: 26./28. und 29.8., 20 Uhr, 30.8. 18 Uhr, Klaus-Groth-Straße 23, Karten 23/15 Euro unter Tel. 24 42 39 30

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