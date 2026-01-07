Magisch und verträumt: In der Galerie Affenfaust zeigen drei Künstler ihre Werke

„Dreams Are My Reality“, das ist der Song, der uns in eine Parallelwelt entführt – für jede und jeden in eine andere. Der Hit von Richard Sanderson stammt aus dem Film „La Boum“ von 1981. Ein verträumtes Stück 80er-Pop, ein Song, dessen Titel nun auch eine Ausstellung in der Affenfaust-Galerie überschreibt. Und auch in dieser Schau geht es um Träume, um Hoffnungen, um Wünsche und Magie.

Sie läuft seit Dezember und zeigt Kunst von Björn Holzweg, Elmar Lause und Marc Burckhardt. „Die letzte Ausstellung des Jahres 2025 in der Affenfaust-Galerie öffnet ein Tor in jene Zwischenwelt, in der die Dinge nicht sind, wie sie scheinen – und doch so erscheinen, als wären sie wahr“, lassen uns die Ausstellungsmacher wissen.

Galerie Affenfaust: Grandiose Bilder von Marc Burckhardt

Da ist etwa Kunst von Marc Burckhardt. Sein Werk ist etwas ganz Besonderes: Der Maler und Illustrator, der in Austin/Texas und in Bremen lebt, mischt die Kunst der Renaissancezeit mit zeitgenössischen Themen. Damit hat er weltweit Sammler gefunden – wie etwa den Modedesigner Ralph Lauren, die Moderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey oder zu dessen Lebzeiten auch Johnny Cash († 71).

Marc Burckhardt Marc Burckhardts „Vanitas“ ist nur eines von vielen Bildern des Künstlers in der Ausstellung. Marc Burckhardts „Vanitas“ ist nur eines von vielen Bildern des Künstlers in der Ausstellung.

TOMAS ENGEL Bilder des Künstlers Marc Burckhardt in der Ausstellung Bilder des Künstlers Marc Burckhardt in der Ausstellung

Elmar Lause „Dämmerung“ heißt dieses Kunstwerk des Hamburgers Elmar Lause. „Dämmerung“ heißt dieses Kunstwerk des Hamburgers Elmar Lause.

Zu Burckhardts Vorbildern gehören Albrecht Dürer, Lucas Cranach und Diego Rivera, aber auch die US-Underground-Comic-Legenden Robert Crumb und Gilbert Shelton. Die „New York Times“ und das „Time Magazine“ drucken seine Kunst – Gucci und Porsche verwenden sie in Werbekampagnen. Und diese Bilder sind auch wirklich grandios: ganz rätselhafte, aus der Zeit gefallene Kunstwerke, die man weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft verorten kann.

Lause und Holzweg führen in andere Welten

Dann sind da Werke von Elmar Lause. Dessen Kunst entsteht aus Alltagsobjekten, aus Fundstücken, aber auch in Form von Malerei und Collagen: Auch der Hamburger zeigt eine andersartige, poetisch-humorvolle Welt, einen ganz und gar absurden Kosmos. „Wie ein Zwischenlachen im Traum, das man sich später nicht mehr erklären kann“, heißt es vonseiten des Affenfaust-Teams.

Das könnte Sie auch interessieren: Von der Göttin zum Klick-Star: „Katzen!“ – Ausstellung in Hamburg

Und schließlich ist da noch Björn Holzweg, der vor allem mit Kohle und Bleistift arbeitet. Der Hamburger zeichnet oft Waldtiere auf der Jagd und entführt in eine Welt fern des urbanen Lebensraums. Weite, stille Räume. Auch diese Bilder scheinen im Dazwischen zu flüstern – irgendwo zwischen Traum und Realität. Die Dinge sind hier nicht, wie sie scheinen! Davon pfeift diese Affenfaust-Show eine ganz wundersame, bittersüße, somnambule Melodie.

Galerie Affenfaust: bis 17.1., Mi/Do/Sa, je 14-18 Uhr, Paul-Roosen-Straße 43, Eintritt frei

Der Plan7 vom 2. Januar 2026 MOPO Der Plan7 vom 2. Januar 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.