Po-Duschen, Panikattacken und Erwachsenwerden – bei Paula Döringer und Jan Kraume ist wirklich kein Gesprächsthema tabu. Nicht in ihrem Podcast – und auch nicht live auf der Bühne.

Denn jetzt kommen sie mit „Freundschaft Minus“ in die Laeiszhalle. Ihr Programm heißt „Live & Unfiltered“ und verspricht einen gemütlichen und lustigen Abend unter Freunden.

Genau das sind Paula und Jan: Die beiden räumen mit einem Klischee auf und zeigen, dass Mann und Frau einfach nur befreundet sein können. Sie reden ehrlich über ihr Leben zwischen Dating, Streitereien und ihrem Alltagsstress als Vollzeit-Influencer. Das alles bei Kerzenlicht und mit „sehr viel zu wenig Schamgefühl“.

Podcast „Freundschaft Minus“ auf Tour

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Die erste Podcastfolge von „Freundschaft Minus“ veröffentlichten sie im Februar 2025. Seitdem gibt es wöchentlich bis zu eine neue Stunde mit Paula und Jan. Auf Instagram hat der Podcast mittlerweile mehr als 70.000 Follower:innen – eine Erfolgsgeschichte.

Hamburg ist der erste Stopp auf ihrer „Freundschaft Minus“-Tour. An diesem Sonntag geht es los. Und das Beste: Es gibt noch Karten! (pli)

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Laeiszhalle: 6.9., 19 Uhr, Karten für 39,90-54,90 Euro

Der Plan7 vom 4. September 2026 MOPO

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