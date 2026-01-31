Live-Hörspiel in Hamburg: Die Meisterdetektive sind zurück

„… und Gaby, die Pfo-ho–te …“: Wem’s jetzt einen Ohrwurm ins Nervensystem pflockt, der oder die stand damals im System-Duell gegen die Klugscheißer aus Rocky Beach klar auf der TKKG-Seite! Das ungleiche Quartett (mitsamt Oskar, dem schwarz-weißen Cocker-Spaniel) agierte in den Anfangsjahren in einer deutlich in Gut und Böse geteilten Welt, in der Gefahren an jeder Ecke lauerten.

Aber eben an den heimischen Ecken und nicht im fernen Kalifornien! Die Bücher und Hörspiele mit Tim/Tarzan, Karl, Klößchen und Gaby brachten ein bisschen Thrill in die Kinderzimmer. In diesem Jahr feiern die Hörspiele (einmal tief durchatmen, bitte) 45-jähriges Bestehen.

TKKG: Die Laeiszhalle wird zur Zeitkapsel

Zu diesem Jubiläum gibt’s nun die Livetour, und dabei verwandelt sich die ehrwürdige Laeiszhalle in eine nostalgische Zeitkapsel. Auf der Bühne sitzen die Originalsprecher:innen Sascha Draeger, Manou Lubowski (beide seit Folge 1 dabei!), Tobias Diakow und Rhea Harder-Vennewald vor den Mikrofonen und füllen mit ihren bekannten Stimmen den Saal.

Das neue Abenteuer heißt „Das verschollene Zepter von Gizeh“ und die Vermutung liegt nahe, dass der Stab am Ende auftaucht. Aber dabei sein ist alles, das spürten wir früher schon, als wir die Kassette zum 23. Mal wieder hörten …

Laeiszhalle: 31.1., 14.30 und 18.30 Uhr (18.30 Uhr: nur noch Restkarten), 29,50-57,50 Euro, www.elbphilharmonie.de

