Literatur trifft auf Genuss: Bei einem neuen Festival in der Neustadt wird gelesen, gegessen und über das Leben diskutiert.

Beim Literatur-Festival gibt es noch Karten für Miriam Menze. Anna Sommerfeld

In den Niederlanden würde man sagen: „Lekker!“ Und damit wäre nicht nur das Essen gemeint, sondern auch die fantastische Idee, die hinter „Sorbet“ steckt.

Denn bei dem Literatur-Festival, das jetzt an verschiedenen Orten in der Neustadt stattfindet – Buchhandlung Blattgold, Erste Liebe Bar, Weissraumhamburg – lesen Autor:innen aus ihren Texten, währenddessen wird gegessen und im Anschluss über das Lesen und das Leben gesprochen.

Für Miriam Menze (Foto; „Erste Hilfe gegen Liebeskummer – Kuchen und Philosophie“, 25.8., 18 Uhr, Erste Liebe Bar, 18,20 Euro) und für Isabel Kreitz („Die bezeichnende Entdeckung der Currywurst in der Neustadt“: 25.8., 19 Uhr, Weissraumhamburg, 31,51 Euro) gibt’s noch Karten. Lekker! (nr)

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„Sorbet Festival“: 24./25.8., diverse Orte und Zeiten, Infos und Programm: sorbet-lesefest.de

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