Sechs Hamburger Autoren, sechs ganz unterschiedliche literarische Stimmen: Das „Wortpicknick“ in Planten un Blomen wird auch musikalisch begleitet – und das alles kostenlos unter freiem Himmel.

Der „Hamburger Ziegel“ ist eine alle zwei Jahre erscheinende Leistungsshow der hiesigen Literaturszene. Die Anthologie, die im Mairisch-Verlag erscheint, spiegelt deren Vielfalt und Lebendigkeit in voller Pracht. Die Lesung im Musikpavillon von Planten un Blomen tut es der dicken Sammlung gleich und präsentiert sechs sehr unterschiedliche Autor:innen.

Ocke Bandixen, Cenk Bekdemir, Melitta L. Roth, Johann Scheerer, Markus Schneider und Ella Carina Werner bringen zu diesem „Wortpicknick“ ihre literarischen Gaben und Snacks mit. Je nach Faible erzählen sie, erhellen oder erheitern uns mit schönen Sätzen und spaßigen Szenen. Musikalisch werden sie dabei von Nicolai von Schweder-Schreiner begleitet. Ein echt Hamburgisches Lesevergnügen also, umsonst und draußen!

Planten un Blomen/Musikpavillon: 19.8., 19 Uhr, Eingang Tiergartenstraße, Eintritt frei

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