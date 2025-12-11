Lieder in jeder Tonlage: Das Calmus Ensemble gibt ein Weihnachtskonzert
Im weltberühmten Leipziger Thomanerchor singen seit 800 Jahren nur Jungen und Männer. 1999 machten sich einige Sänger selbstständig und öffneten ihren Kreis für Kolleginnen. Sie nannten sich Calmus – nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. In der heutigen Besetzung des fünfköpfigen Vokalensembles ist jede Stimmlage dabei: Sopran, Alt, Tenor, Bariton und Bass.
Ihr Konzert „Hodie Christus natus est“ („Heute wurde Christus geboren“) kündigt Weihnachtslieder aus verschiedenen Jahrhunderten an, auch aus dem „Israelsbrünnlein“, einer Sammlung vertonter Texte des Alten Testaments. A-cappella-Musik vom Feinsten von Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Michael Praetorius und Johann Hermann Schein.
Laeiszhalle: 11.12., 20 Uhr, Großer Saal, Karten für 18/26/33/39 Euro, Tel. 35 76 66 66
