Ein Millionenerbe, eine gescheiterte Ehe und ein Auftragskiller: „Bis dass der Tod“ in der Komödie Winterhuder Fährhaus überzeugt mit jeder Menge schwarzem Humor.

Zu dem Ensemble gehören auch TV-Stars Hans-Werner Meyer (hinten, r.) und Jacqueline Macaulay (vorne, l.). Made with Google AI

Sommerpause? Nicht in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Dort wartet schon die nächste Premiere: „Bis dass der Tod“.

Die Ehe von Helena und Gregor ist längst am Ende – nach dem Tod der Gattin oder des Gatten winkt ein Millionenerbe. Unabhängig voneinander beschließen sie, die Angelegenheit zu forcieren.

Dumm nur, dass beide denselben Freund als Auftragskiller engagieren. Das sorgt für irrwitzige Verwicklungen, pointierte Dialoge und jede Menge schwarzen Humor. Zum hochkarätigen Ensemble zählen unter anderem TV-Star Hans-Werner Meyer und Jacqueline Macaulay.

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Komödie Winterhuder Fährhaus: 31.7.-6.9., div. Zeiten, 33-46 Euro, Tel. 48 06 80 80

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