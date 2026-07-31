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„Liebling, du willst es doch auch“: Neue Komödie in Hamburg mit TV-Stars
Ein Millionenerbe, eine gescheiterte Ehe und ein Auftragskiller: „Bis dass der Tod“ in der Komödie Winterhuder Fährhaus überzeugt mit jeder Menge schwarzem Humor.
Sommerpause? Nicht in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Dort wartet schon die nächste Premiere: „Bis dass der Tod“.
Die Ehe von Helena und Gregor ist längst am Ende – nach dem Tod der Gattin oder des Gatten winkt ein Millionenerbe. Unabhängig voneinander beschließen sie, die Angelegenheit zu forcieren.
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Dumm nur, dass beide denselben Freund als Auftragskiller engagieren. Das sorgt für irrwitzige Verwicklungen, pointierte Dialoge und jede Menge schwarzen Humor. Zum hochkarätigen Ensemble zählen unter anderem TV-Star Hans-Werner Meyer und Jacqueline Macaulay.
Komödie Winterhuder Fährhaus: 31.7.-6.9., div. Zeiten, 33-46 Euro, Tel. 48 06 80 80
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