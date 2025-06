Letzter Sommer Schanzenzelt: Konzerte, Lesungen, Shows – und Circus für die Kleinen!

Das Schanzenzelt startet am 21. Juni in die neue Saison – im prall gefüllten Programm finden sich unter anderem Konzerte von Sarah Lesch (25.6.), Romano (27.6.), Marcus Wiebusch (8.7.) und Maeckes (9.7.), Lesungen von Sarah Lorenz (1.7.) und Max Richard Leßmann (12.7.) sowie Improtheater von und mit Hidden Shakespeare (29.6.). Und während das Team alles für einen perfekten Sommer im Schanzenpark vorbereitet, nimmt es gleichzeitig Abschied. Denn nach diesem Jahr ist Schluss.

„Eine schwere Entscheidung nach mehr als 30 Jahren, vor allem weil es immer ein kulturell wichtiger Anlaufpunkt im Stadtteil war, der auch den Kleinsten mit einem unabhängigen Kinderprogramm eine erschwingliche Freizeitmöglichkeit bot“, so Schanzenzelt-Gründer Arne Köhler. Es sei finanziell inzwischen aber nicht mehr zu stemmen. „Wir waren in der Vergangenheit sehr oft in Gesprächen mit dem Bezirksamt Altona, doch die erneute Erhöhung der Flächennutzungsgebühren können wir als kleine kulturelle Spielstätte, die als Verein aufgestellt ist, wirtschaftlich nicht tragen.“

Bisher zahlte Köhler symbolische fünf Cent pro Quadratmeter. In diesem Jahr sind es 35 Cent, 2026 sollten es laut Bezirksamt 55 Cent sein. Das bedeutet eine Steigerung der Kosten von rund 2500 Euro auf rund 30.000 Euro, so Köhler laut „Abendblatt“. Begründet wird die Kostenexplosion damit, dass das Schanzenzelt eine kommerzielle Veranstaltung sei. Köhler kontert: Durch die Eintrittsgelder und den Getränkeverkauf würden nur die Kosten gedeckt, was übrig bleibe, gehe in die nächste Saison.

„Dass der Erhalt einer solch wichtigen sozialen Institution nicht förderungswürdig für die Stadt erscheint, macht uns betroffen“, so Köhler. „Eine Entwicklung, die wir zutiefst bedauern, besonders für die Kinder und Jugendlichen.“ Denn für die gibt es tagsüber Programm von verschiedenen Circusschulen (siehe unten). Köhler: „Wir reden oft über die Zukunft der Gesellschaft, aber mit dem Wegfall des Schanzenzelts wird ein Ort genommen, in dem auch ein Stück Zukunft und Teilhabe gemacht wird.“

Das Programm für Kinder

21.6. 17.30 Uhr Rotzlümmel, Rotznasen & Jugendgruppe Cirque Mix

Rotzlümmel, Rotznasen & Jugendgruppe Cirque Mix 22.6. 11.30 Uhr Rotzküken, rOSTnasen & Rotznasen

Rotzküken, rOSTnasen & Rotznasen 22.6. 17.30 Uhr Rotzküken, rOSTnasen & Rotznasen

Rotzküken, rOSTnasen & Rotznasen 23.6. 17 Uhr Kurs Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, Rotzlöffel & Bilingualer Luftkurs

Kurs Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, Rotzlöffel & Bilingualer Luftkurs 28.6. 15 Uhr Spieglein, Spieglein … in der Zeit

Spieglein, Spieglein … in der Zeit 29.6. 15 Uhr Voll abgedreht

Voll abgedreht 2.7. 19 Uhr By Your Side

By Your Side 5.7. 13/18.30 Uhr GALAXIA

GALAXIA 6.7. 12.30/16 Uhr b u n t

b u n t 11.7. 10.30 Uhr Streit mit den Boggels

Streit mit den Boggels 13.7. 15/19 Uhr Parcœur

Schanzenzelt: 21.6.-13.7., Infos: schanzenzelt.de

