„Langer Tag der Stadtnatur“: Von der Pfütze bis zum Fluss

Zu gucken gibt es wirklich viel – wirklich überall in der Stadt und drum herum. Julian Moebus

Wer hat je eine Ruderwanze auf dem Wasser in Aktion gesehen? Vermutlich niemand, denn die Tierchen sind nur wenige Millimeter groß. Mit fachkundiger Hilfe aber geht das: Beim diesjährigen „Langen Tag der Stadtnatur“, denn da dreht sich alles um die Gewässer der Stadt.

Und damit sind längst nicht nur Alster und Elbe gemeint, sondern auch die Bille, Bachläufe, Fischteiche, Kanäle, Fleete, Tümpel, Seen, Regenrückhaltebecken sowie die Marschgräben und Moore im Hamburger Umland. Wie überlebenswichtig für kleinste Tiere selbst eine Pfütze werden kann, auch das erfahren Neugierige in einer der mehr als 250 Veranstaltungen an diesem Wochenende.

„Langer Tag der Stadtnatur“: Die Geheimnisse von Elbe, Alster, Seen, Bächen und Fleeten lüften

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Unter dem Motto „Alles fließt“ bieten Fachkundige den Teilnehmenden Ausflüge im, am und auf dem Wasser – zu Fuß, mit dem Fahrrad, im Kanu oder in einer historischen Barkasse. Mehr als hundert Institutionen haben sich einiges einfallen lassen. Organisiert von der Loki-Schmidt-Stiftung locken sie mit spielerischen Entdeckungsreisen für die ganze Familie, auf denen Kinder mit Keschern zu Forschern werden oder Korken-Boote bauen können.

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Aber auch Exkursionen in ansonsten unzugängliche Gebiete stehen auf dem Programm. Zum Beispiel eine Wanderung durch das sensible Ökosystem des Naturschutzgebietes Klövensteen, wo man lernt, wie Moore zu Klimaschützern werden (13.6., 11 Uhr). Außerdem gibt es Workshops und künstlerische Naturannäherungen wie das „Sticken im Fluss“ (14.6., 15 Uhr). Viele Angebote sind kostenlos. Und übrigens: Die winzige Ruderwanze hat ein Geheimnis!

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13./14.6., Programm: tagderstadtnaturhamburg.de

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