Lange Nacht der Stadtnatur: Spannende Ausflüge in Hamburgs Grün

Mehr als 100.000 Hunde erledigen in Hamburg ihre Geschäfte – und lassen sie von ihren zuständigen Personen sorgfältig in kleine schwarze Plastikbeutel verpacken. Noch mehr Katzen pressen ihre Nasen an die Wohnzimmerfenster der Stadt. Manche von ihnen dürfen draußen herumstromern – dazu kommen die schätzungsweise 10.000 wild lebenden Pfotenträger. Die kommen bei ihren Beutezügen oftmals den „echten“ Wildtieren ins Gehege. Und genau um diese dreht sich alles beim „Tag der Stadtnatur“.

Denn was sich in den Hecken und Büschen, Bäumen und Rabatten tummelt, trägt zu einer gesunden Artenvielfalt in einer durch Lärm, Abgase und Asphalt gestressten Stadtlandschaft bei. Ganz abgesehen von den weitläufigen Parks oder den in größtmöglicher Ruhe gelassenen Biotopen.

Rund 250 Veranstaltungen

An diesem Wochenende stehen unsere kleinen und großen, meist sehr scheuen Mitbewohner im Mittelpunkt des Interesses. Naturfreundinnen und -freunde finden ein artenreiches Programm mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, unter anderem Filmvorführungen, Vorträge, Ausflüge. Dabei begegnen ihnen – zumindest theoretisch – Füchse, Otter, Dachse, Biber, Nutrias, Eichhörnchen, Igel, Schmetterlinge und ein bunter Strauß an Vögeln.

Man muss nur wissen, wo man hinschauen muss – und dabei helfen die vielen Expertinnen und Experten, die an diesem Wochenende überall unterwegs sind. Zusätzlich erklären sie die perfekten Lebensräume für Tiere, also etwa Streuobstwiesen, Moore, Trockenwiesen, ja sogar das Watt (auf einer Wanderung nach Scharhörn)!

Die rund 250 Veranstaltungen bringen den Teilnehmer:innen die Natur also wirklich ganz nah. Und nur wer ihre Zusammenhänge versteht, kann sie besser schützen, gerade in dieser Zeit, in der alle Rahmenbedingungen im Wandel sind.

Tag der Stadtnatur: 21./22.6., alle Termine und Veranstaltungen unter www.tagderstadtnaturhamburg.de

