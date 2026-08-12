Sternschnuppenschwarm und Sonnenfinsternis: Im Planetarium Hamburg gibt's am Mittwoch viel zum Staunen (und Wünschen).

Sonne, Mond und Sterne – und Planeten, Galaxien, Schwarze Löcher – sind unendlich faszinierend. Der bestirnte Himmel über uns lässt sich in Hamburg im Planetarium einfach am besten entdecken. Und so wird die „Lange Nacht der Astronomie“ sicher wieder zu einem Publikumsmagneten.

Denn der 12. August ist bei Sternenfans schon seit Monaten dick im Kalender angestrichen: Heute schauert es Perseiden! Der Sternschnuppenschwarm bringt uns zum Staunen und Träumen (und Wünschen!).

Und in Südeuropa gibt es eine Sonnenfinsternis. Dafür wird Planetariumsdirektor Björn Voss live aus Spanien zugeschaltet, und auch ein Blick durch Teleskop ist gestattet (mit Schutzbrille!). Rundherum bringen Filme an der Saalkuppel großen und kleinen Menschen die Schönheit des Weltalls näher. Die Streulichter der Großstadt bleiben draußen.

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Planetarium: 12.8., 11-22.45 Uhr, Karten ab ca. 7,70 Euro, alle Veranstaltungen unter planetarium-hamburg.de

Der Plan7 vom 7. August 2026 MOPO

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