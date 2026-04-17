Lang und voll mit tollen Veranstaltungen: Das ist neu bei der Museums-Nacht

Mit mehr als 500 Veranstaltungen locken 53 Hamburger Museen, Gedenkorte und Ausstellungshäuser in der „Langen Nacht der Museen“ in diesem Jahr. Sieben Stunden lang bleiben die Türen offen – da will eine Tour gut überlegt sein.

Orientierungshilfen bietet die Website, sowohl mit bereits ausgetüftelten Routen als auch mit der Möglichkeit, ein individuelles, zeitlich sinnvolles Programm zu erstellen. Je nach Interesse können Facetten von Kunst, Geschichte, Natur oder Technik entdeckt werden. Niemand muss allein ausschwärmen, geboten werden Führungen von Fachleuten, Mitmachaktionen, Workshops, Lesungen, Technikvorführungen, Vorträge, Tanz, Film und interaktive Programme für Familien. 27 Häuser sind barrierefrei, das Faltblatt weist den Weg auch durch „Die Inklusive Nacht“ samt Führungen in deutscher Gebärdensprache.

Mehr als 500 Veranstaltungen in 53 Häusern

Das „Urbaneo – Junges Architektur Zentrum“ in der HafenCity ist in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal dabei. Urbaneo Das „Urbaneo – Junges Architektur Zentrum“ in der HafenCity ist in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal dabei.

Erstmals dabei sind „Urbaneo – Junges Architektur Zentrum“ und als Erlebniswelt „Die Botschaft der Wildtiere“, beide in der HafenCity. Wasserkunst bewundern oder dem Weg des Wassers mit der Taschenlampe folgen können Besucher:innen auf der Elbinsel Kaltehofe. „Graphic Stories about War“ projiziert die KZ-Gedenkstätte Neuengamme auf die Außenfassade einer ehemaligen Häftlingsunterkunft.

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Mit der Eintrittskarte öffnen sich neben Museen auch alle Türen des öffentlichen Nahverkehrs sowie jene der Shuttle-Busse. Letztgenannte fahren mit acht Bus-Linien von zentralen S- und U-Bahn-Stationen aus alle Häuser direkt an, die mit Öffis schlecht erreichbar sind. Neugierige unter 18 Jahren bewegen sich mit dem Null-Euro-Ticket erstmalig kostenlos durch die Nacht.

Lange Nacht der Museen: 18.4., 18-1 Uhr, 18/12 Euro, langenachtdermuseen-hamburg.de

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