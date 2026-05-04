Lachen für den guten Zweck: Große Benefizgala mit buntem Comedy-Programm

Ein Abend voller Kabarett, Comedy, Musik und Lachen, bei dem man nicht nur Spaß hat, sondern mit dem Kauf der Karte sogar Gutes tut – das geht bei der großen Benefizgala in Alma Hoppes Lustspielhaus. Gastgeber sind Jan-Peter Petersen und Kerim Pamuk, die wie alle anderen der neun Künstlerinnen und Künstler auf ihre Gage verzichten. Der Erlös des Abends geht an „Ärzte ohne Grenzen“ und den Kinderschutzbund Hamburg.

Wenn Hausherr Jan-Peter Petersen mit messerscharfem Humor und spitzer Zunge die aktuelle politische Weltlage analysiert, wenn er unsere Volksvertreter karikiert und gesellschaftliche Trends „damals“ und „heute“ gegenüberstellt, muss das Publikum schnell sein beim Mitdenken, um auch ja jede Pointe mitzukriegen, so hoch ist die Gag-Dichte. Kerim Pamuk hingegen nimmt am liebsten spöttisch die orientalischen Klischees auseinander, beschäftigt sich mit Globalisierung und allerlei absurden Zusammenhängen. Jennifer und Michael Ehnert lassen das Publikum wieder teilhaben an ihrer amüsant-rasanten Beziehung zwischen Therapie und Ehekrieg.

Alma Hoppes Lustspielhaus: Bunter Comedy-Mix

Felix Treder geht da gesitteter zu Werke: Der Poetry-Slammer und Comedian hat Politikwissenschaften studiert, tritt immer im Anzug auf und verpackt seine Statements in Wortwitz und Selbstironie. Im vergangenen Jahr belegte er damit den zweiten Platz beim Hamburger Comedy Pokal. Berührende musikalische Momente bescheren die deutsch-ägyptische Harfenistin Mariam Fathy und die niederländisch-iranische Klarinettistin Kymia Kermani.

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Den bunten Mix rundet Sybille Hein ab, die hauptsächlich als Illustratorin arbeitet, aber auch humorvolle Kinderbücher schreibt und ab und an als Kabarettistin auf der Bühne steht. Warum „Große“ Schisser sind und ob das „Licht der Welt“ das Rampenlicht ist und allerlei andere urkomische Erörterungen gibt es von ihr zu hören. Neun Künstlerinnen und Künstler zum Preis von einem und dann noch für den guten Zweck – nichts wie hin da!

Alma Hoppes Lustspielhaus: 5.5., 20 Uhr, Karten ab 23 Euro unter Tel. 555 6 555 6, almahoppe.de

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