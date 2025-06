Kurzfilm-Festival: Hauptsache, sie sind nicht lang

Passioniertes Publikum von morgen heute schon fürs Kino begeistern: Das Kurzfilm-Festival „Mo & Friese“ bietet jungen Kinogänger:innen deutlich mehr als nur sitzen und schauen.

Zum Beispiel können Kinder und Jugendliche als Mo & Friese-Reporter:in dabei sein: drei Kurzfilme aussuchen und über moundfriese@shortfilm.com bewerben. So gehört man zu denjenigen, die Filme vorab schauen dürfen, Filmschaffende treffen und Gleichaltrige begeistern oder warnen können. Außerdem vergeben drei Kinder- und Jugendjurys – gestaffelt nach Altersgruppen – je einen Preis für ihren Lieblingsfilm. Hier sind die jüngsten Juror:innen zwischen sieben und neun Jahre und küren einen Kurzfilm für das vier- bis sechsjährige Zielpublikum.

Ungewöhnliche Streifen für Groß und Klein

Entsprechend ist natürlich auch das Programm gestaffelt: Aus Filmen, die für Vierjährige geeignet sind, und solchen für Jugendliche ab 16 ist eine präzise, zum Alter passende Auswahl möglich. Allen gemeinsam: Ein Kurzfilm möchte bewegen!

„How To Carry Water“: ein Märchenfilm, in dem es um runde Schönheit geht Sasha Wortzel/Multitude Films „How To Carry Water“: ein Märchenfilm, in dem es um runde Schönheit geht

Für die Jüngsten ist etwa der liebevoll gezeichnete siebenminütige Animationsfilm „Der Karpfen und das Kind“ ideal, denn er zeigt, dass Fische zu füttern viel schöner ist, als Fische zu angeln. Der Spielfilm „Akababuru“ erzählt 14 Minuten lang vom Mädchen Kari aus Kolumbien: Es lernt, welche Macht das Lachen haben kann, und findet so zu eigener Stärke (ab neun Jahre). „Ich bin Wiete“ ist ein Dokumentarfilm aus Deutschland, der in neun Minuten beschreibt, wie eine Behinderung und Punkrock die Identität einer Jugendlichen prägen (ab zwölf Jahre).

Ausgewählte Schätze in der „Mo&Friese Late Night“

Filmliebhaber ab 16 können sich – zusätzlich zum Programm tagsüber – in der „Mo & Friese Late Night“ am 5. Juni ab 21.30 Uhr einen Nachschlag holen; hier werden ausgewählte cineastische Schätze aus internationalen Wettbewerben gezeigt. Karten sind online oder in den jeweiligen Kinos erhältlich. Sieben Spielorte beteiligen sich in diesem Jahr: 3001, Abaton, Lola, Zeise, Metropolis, Bürgerhaus Wilhelmsburg und das Festivalzentrum Post Kaltenkirchener Straße 1-3). Jeder Film wird altersgerecht moderiert, fremdsprachige Kurzfilme für die Zielgruppe bis 14 Jahre werden in Deutsch eingesprochen.

Und natürlich läuft parallel zum Festival für die Kurzen auch das fürs erwachsene Publikum.

Kurzfilm-Festival Hamburg: 3.-8.6., diverse Zeiten, Einheitspreis 3,50 Euro, Programm: festival.shortfilm.com, moundfriese.shortfilm.com

