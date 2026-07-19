Der Wildpark Schwarze Berge verwandelt sich an diesem Sommerfest-Wochenende in einen bunten Erlebnispark für die ganze Familie.

Kleine Abenteurer können beim Sommerfest-Wochenende geführte Rundtouren mit Alpakas machen. Wildpark Schwarze Berge

Auf kleine Abenteurer warten geführte Rundtouren mit Eseln und Alpakas, Toben auf Hüpfburgen und Kletteraktionen in luftiger Höhe.

Zudem können junge Entdecker an den Bastelstationen unter Anleitung Andenken für zu Hause anfertigen. Ein echtes Plus für das Budget: Das Eventprogramm ist im Wildpark-Eintritt inbegriffen. Dadurch lassen sich auch die „normalen“ Highlights – wie die Greifvogel-Flugschau oder die Fütterung der Waschbären – ohne Extrakosten erleben.

Wildpark Schwarze Berge: 18./19.7., Programm: 11-18 Uhr, Am Wildpark 1 in Rosengarten, Kinder (bis 14 J.): 14 Euro, Erwachsene: 16 Euro, wildpark-schwarze-berge.de

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