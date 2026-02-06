Kunst plus Konzert: Eine ganz besondere Pop-up-Schau

Musik und bildende Kunst können sich ganz schön nah kommen. Beide arbeiten mit Ordnung und Störung, mit Rhythmus, Wiederholung und überraschenden Brüchen. Nur läuft das eine sozusagen durch die Zeit und das andere breitet sich im Raum aus. Was wir hören, vergeht. Was wir sehen, bleibt – und trotzdem funktionieren eben beide nach ähnlichen Spielregeln. Solche interessanten Gedanken kann man sich jetzt bei Feinkunst Krüger machen.

Denn mit Ned Collette und Kasia Kandel sind in der Galerie in der Neustadt ein Musiker und eine Künstlerin gleichermaßen zu erleben. Aber Achtung, nur an einem Abend!

Pop und bildende Kunst in the mix

Ned Collettes Sound ist etwas für Freunde der klassischen American Music. Der Wahl-Berliner ist ein Songwriter zwischen Folk, Jazz und Avant-Rock, der eine ganz eigene musikalische Welt erschafft. „Eine Traumwelt für sich“, nennt kein Geringerer als Songwriter Will Oldham alias Bonnie „Prince“ Billy „Our Other History“, das aktuelle Album des gebürtigen Australiers Collette. Folky Songs mit Mut zum Experiment und hintergründiger Komplexität.

Kasia Kandel Kasia Kandels „Pop Figurines“ zeigen Indie-Größen: Annette Benjamin (Hans-A-Plast, Die Benjamins) Kasia Kandels „Pop Figurines“ zeigen Indie-Größen: Annette Benjamin (Hans-A-Plast, Die Benjamins)

Kasia Kandel Kasia Kandels „Pop Figurines“ zeigen Indie-Größen: Carsten Friedrichs (Superpunk, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen) Kasia Kandels „Pop Figurines“ zeigen Indie-Größen: Carsten Friedrichs (Superpunk, Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen)

Kasia Kandel Kasia Kandels „Pop Figurines“ zeigen Indie-Größen: Silvi Wersing (Chorusgirl) Kasia Kandels „Pop Figurines“ zeigen Indie-Größen: Silvi Wersing (Chorusgirl)

Hintergründig und komplex ist auch das Werk der bildenden Künstlerin Kasia Kandel, die an der HAW in Hamburg Illustration studiert hat. Eine große Nähe zur Popkultur macht ihr Werk aus. In der Galerie sind ihre schwarz-weißen „Pop Figures“ zu sehen, Porträts von Musikern und Musikerinnen wie Christiane Rösinger, Peter Hein oder Bernadette La Hengst, aus denen die Künstlerin zusammen mit André Jegodka ein Quartett-Spiel geschaffen hat.

Jetzt werden die Original-Zeichnungen der „Pop Figures“ präsentiert, die auch das schöne Buch „Kommst du mit in den Alltag“ illustrieren, das im „Ventil“-Verlag erschienen ist – ein Interview-Buch, in dem die Musiker und Musikerinnen von ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählen. Pop und bildende Kunst in the mix, nur an diesem Abend, nur bei Feinkunst Krüger.

Feinkunst Krüger: 7.2., 20 Uhr, Kohlhöfen 8, Eintritt gegen Hutspende, feinkunst-krueger.de

