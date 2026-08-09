Bei der Ausstellung „Kunst im Garten“ sind die Arbeiten von zehn Künstler:innen auf 700 Quadratmetern zu sehen. Eine tolle Möglichkeit zum Flanieren und Staunen.

Auch das ist Hamburg: ein fast ländliches Quartier in Kirchdorf mit alten Bäumen und reichlich Natur nahe der Süderelbe. Dort lädt auf 700 Quadratmetern nun schon zum zehnten Mal die Ausstellung „Kunst im Garten“ zum Flanieren und Staunen ein.

Initiiert vom Pressefotografen Ronald Sawatzki präsentieren auch in diesem Jahr zehn Künstler:innen ihre Arbeiten bewusst gemeinschaftlich und konkurrenzfrei, 2026 in den Genres Leder- und Schmuckdesign, Bildhauerei, Metallkunst, Malerei, Grafik, Holz- und Linolschnitt, künstlerische Blütenporträts, einzigartigen 3D-Collagen, Installation sowie analoge und digitale Fotografie.

Ausstellung „Kunst im Garten“: Alle Künstler sind vor Ort

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Alle Kreativen stehen im wahrsten Wortsinn hinter ihren ausgestellten Werken, das heißt, sie sind anwesend und freuen sich darauf, mit interessierten Besucher:innen ins Gespräch zu kommen.

Für den Live-Soundtrack zur kollegialen Ausstellung sorgt Renée de la Prade mit Blues- und Rock-Nummern auf dem Akkordeon. Im Jubiläumsjahr ist die Gemeinschaftsausstellung in Hamburgs Süden längst kein Geheimtipp mehr.

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Kunst im Garten: 9.8., 11-17 Uhr, Siedenfelder Weg 93, Eintritt frei

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