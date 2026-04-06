Paradies für Trödel-Fans: Dieser Hamburger Flohmarkt ist anders als die anderen

Dieser Flohmarkt ist anders als die anderen. Der Kulturflohmarkt auf dem Hof des Museums der Arbeit ist eine der besten Fundgruben für Altes, Hausrat, Secondhand- und Vintage-Stücke. Aber ohne Sonderposten und Ramsch, dafür mit echtem „Trödel“, denn die Idee dahinter ist, durch das Zusammenspiel von Markt und Museum qualitativ hochwertige Dinge anzubieten – Recycling, wie es sein soll.

Traditionell eröffnet der Markt am Ostermontag die Saison und findet dann bis zum 3. Oktober einmal monatlich statt. Nicht nur Schnäppchenjägerinnen und -jäger kommen auf ihre Kosten, sondern auch alle, die einfach nur die lebendige Atmosphäre auf dem weitläufigen Museumshof am Osterbekkanal genießen möchten. Es gibt ein Kulturprogramm, für Speis und Trank ist auch gesorgt. Und mit etwas Glück findet man vielleicht auch einen der begehrten Plätze im Museumsrestaurant.

Museum der Arbeit: 6.4., 10-16 Uhr, Wiesendamm 3

Der Plan7 vom 2. April 2026 MOPO Der Plan7 vom 2. April 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.