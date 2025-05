Kulturflohmarkt in Hamburg: Schnäppchen-Alarm!

Es gibt einige tolle Flohmärkte in Hamburg. Aber der Kulturflohmarkt am Museum der Arbeit ist einer der tollsten der Tollen.

Jetzt ist es mal wieder so weit: Am Sonntag ist der Markt auf dem großen Vorplatz des Museums am Osterbekkanal aufgebaut – voll mit Trödel, Hausrat, Secondhand- und Vintage-Stücken. Schon seit 27 Jahren wird hier gefeilscht und gekauft – ein Paradies für Schnäppchenjäger. Und für alle, die nebenbei auch noch unterhalten werden wollen. Denn ein Kulturprogramm gibt es auch noch! Was geht da so? Das erfährt man nur, wenn man hingeht!

Museum der Arbeit/Museumshof: 25.5., 10-16 Uhr, Wiesendamm 3

Der Plan7 vom 23. Mai 2025 MOPO Der Plan7 vom 23. Mai 2025

