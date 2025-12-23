Kultstück am Altonaer Theater: Schulzeit reloaded – frech und kultig

„Die Feuerzangenbowle“ ist das Kultstück am Altonaer Theater. In der Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel herum berauscht sich seit 1999 alle Jahre wieder eine Fangemeinde an diesem köstlichen Gebräu.

Das Publikum darf schwelgen: in Erinnerungen an alte Schulzeiten, die Johannes Pfeiffer, der Hauptfigur des stimmungsvollen Stücks, jedoch fehlen. Denn der junge Schriftsteller hat nie eine richtige Penne besucht. Nun soll er Versäumtes nachholen, meint die zum Genuss einer Feuerzangenbowle zusammengekommene Herrenrunde.

Hier ist die „Feuerzangenbowle“ im Theater zu sehen

So wird „Pfeiffer mit drei f“ in die Oberprima eingeschleust, wo er seine „Mitschöler“ zu allerlei Pennälerstreichen anstiftet. Dass der „Lehrkörper“ heute vor ganz anderen Herausforderungen steht? Geschenkt! Denn das „Schülerensemble“ und so herrlich verschrobene Typen wie Professor Crey und „Dampfmaschin“-Erklärer Bömmel sind einfach großartig. Zu sehen ist die nostalgisch-charmante „Lausbüberei“ am 27. Dezember auch im LichtwarkTheater.

Altonaer Theater: 23./26./28.12., je 18 Uhr, 20-39 Euro, Tel. 39 90 58 70, altonaer-theater.de

LichtwarkTheater: 27.12., 19.30 Uhr, 20-39 Euro, Tel. 72 57 02 65, theater-bergedorf.de

Der Plan7 vom 19. Dezember 2025 MOPO Der Plan7 vom 19. Dezember 2025

