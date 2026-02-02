Krimi für die Ohren: Live-Hörspiel mit bekannten Stimmen

Spätestens seit den „Drei ???“-Live-Events haben Hörspiele den Sprung vom Studio auf die großen Bühnen geschafft. In etwas kleinerem Rahmen, aber mit ebenso viel Spannung und Charme gibt es jetzt „Tod vor der Kamera“.

Im neuen Live-Hörspiel der „KrimiKomplizen“ ermitteln Kommissarin Wandsbek und ihr Kollege Claas Bahrenfeld in Hamburg. Auf eine Schauspielerin wurde ein Mordanschlag verübt. Claas ist Fan von ihr und freut sich, als er als Bodyguard engagiert wird. Doch der Schurke gibt keine Ruhe. Die „KrimiKomplizen“ sind Synchronsprecher:innen, deren Stimmen der einen oder dem anderen aus Hörspielen, Dokus oder Werbung bekannt sein dürften.

Hafenklang: 3.2., 19 Uhr, 11,50 Euro, hafenklang.de

