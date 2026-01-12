Kribbeln in’n Buuk: So startet das Ohnsorg Theater ins neue Jahr

Neues Jahr, neues Stück. Das Ohnsorg Theater startet 2026 mit „Kribbeln in’n Buuk – Der Himmel voller Geigen“, einer Komödie über sechs Singles in fortgeschrittenem Alter. Auf der Suche nach der großen Liebe ziehen sie das Publikum hinein in ihre Dating-Geschichten.

Einsam alt werden? War gestern! Die „Best Ager“ wollen’s noch mal wissen, noch mal Verliebtheit und Frühlingsgefühle samt „Begleiterscheinungen“ erleben: „Kribbeln in’n Buuk“, „Hartpuckern“ und das Gefühl, im siebten Himmel zu schweben.

Ohnsorg Theater: Unterhaltsames Stück mit warmherzigen Begegnungen

Aber per Klick ins große Glück zu zweit? Dating-Apps und Online-Dating stehen diese sechs Menschen skeptisch gegenüber – lieber helfen sie ihrem Liebesglück per Speed-Dating auf die Sprünge. Dass auch diese Form des flotten Kennenlernens potenzieller Partnerinnen oder Partner ihre Tücken hat, ist ihnen schnell klar. Denn wie soll ein erstes Date überhaupt gelingen, wenn man alle fünf Minuten nach dem Läuten der Glocke mit einer oder einem anderen am Tisch sitzt?

Das unterhaltsame Stück wird von Autor und Regisseur Marc Becker (dessen hervorragende „Buddenbrook“-Inszenierung zu den Highlights der letzten Saison zählte) auf die Bühne gebracht – mit einem glänzend aufgestellten Ensemble, das Figuren mit Macken und Marotten in Blitzbegegnungen aufeinanderprallen lassen wird. Warmherzige Unterhaltung, goldrichtig in frostiger Zeit.

Ohnsorg-Theater: 11.1.-15.2., div. Zeiten, ab 33,04 Euro, ohnsorg.de

