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Kostenloses Konzert in Hamburg: Diese Newcomerin gilt als Geheimtipp – noch ...

Junge Frau sitzt auf einer Brücke über Bahngleisen neben einer Glasfassade im Abendlicht.
Laura Wos veröffentlichte schon zu Beginn ihres Studiums ihre erste Single.

Starke Stimme, kluge Songs: Laura Wos ist heute live im Freundlich+Kompetent – kostenlos.

Ihre Musik: temporeicher deutscher Indie-Pop. Ihre Stimme: kraftvoll. Ihre Texte: klug und oft feministisch.

In den Songs von Laura Wos gehen Elektro- und Bandarrangements perfekt zusammen, ebenso wie die eingängigen Gitarrenhooks und sanften Klavier- und Synthieklänge.

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Schon als Fünfjährige bekam sie Klavierunterricht, nahm später am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und veröffentlichte schon zu Beginn ihres Studiums ihre erste Single. Laura Wos gilt noch als „Newcomerin“, aber bestimmt ist sie bald mehr als ein Geheimtipp. Heute spielt sie mit Band im Freundlich+Kompetent, der Eintritt ist frei.

Freundlich+Kompetent: 4.8., 19 Uhr, freier Eintritt

Spider-Man auf dem Cover der „Plant-Woche“ mit großem Titel und gelbem Textstreifen am unteren Rand.
Der Plan7 vom 31. Juli 2026

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.

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