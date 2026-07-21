Konzerte, Theater und Sport: In Harburg wird jetzt groß gefeiert

Der Stadtpark wird 100 – und bietet bei „Sommer im Park“ Konzerte, Theater und Sport für Groß und Klein.

Hamburgs Süden in Feierlaune: Vor genau 100 Jahren eröffnete der Harburger Stadtpark! Und mitten in die vielen Feste platzt genau dort zum neunten Mal das beliebte Festival „Sommer im Park“. Wer nicht gerade Ferien macht, kann hier einen Beinahe-Urlaub erleben.

Sechs Tage Harburg im Grünen – und jeder Tag hat sein eigenes Motto. Los geht es am Dienstag mit Theater und Comedy, gefolgt von Newcomern, Punk, Rock, Tanz sowie Rock ’n’ Pop am finalen Sonntag. Täglich startet das Hauptprogramm auf der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark schon um 15 Uhr, am Sonntag sogar ab 12 Uhr. Dort locken Poetry, Theater für Groß und Klein, Comedy, Bühnenshows zum Mitmachen, HipHop, Standardtanz und natürlich Konzerte in verschiedensten Geschmacksrichtungen.

Sechs Tage lang feiert Harburg das Festival „Sommer im Park“

Anzeige

Das Rahmenprogramm bietet teilweise schon früh am Tag nicht weniger Spannendes drum herum: einen Geschichtsrundgang zum Stadtteil, den Mitmach-Zirkus für junge Talente, Kunst in Form einer Führung durch die Sammlung Falckenberg, eine Natur-Rallye mit dem Nabu, Malen mit Ralf Schwinge, eine Pop-up-Ausstellung, südamerikanische Folklore zum Schauen und Yoga, Volleyball, Cornhole oder Hobby Horsing zum Selbst-aktiv-Werden.

Lotto King Karl ist der Headliner am 24. Juli (20 Uhr). Harburg Marketing e.V.

Dazu gehört auch Plogging, jener Fitnesstrend, der Joggen mit dem Aufsammeln von Müll kombiniert. Mit dieser Idee und weiteren nachhaltigen Maßnahmen grenzt sich das Festival wohltuend von anderen ab: Hier gibt es chemiefreie Öko-Toiletten, Mülltrennung, Mehrweggeschirr und regionale Gastronomie. Eine Fahrradgarderobe und eine E-Bike-Ladestation stehen ebenfalls zur Verfügung.

Anzeige

Grundsätzlich gilt das „Bezahl so viel du magst“-Prinzip, mit Ausnahme von drei Veranstaltungen, für die Eintrittspreise festgelegt wurden – und das sind der (Konzert-)Thementag „Punk im Park“ (23.7.), das Konzert von Lotto King Karl & Die Barmbek Dream Boys (24.7.) sowie das der legendären Hamburger Band Elephant (26.7.).

Sommer im Park: 21.-26.7., diverse Zeiten und Preise; Stadtpark Harburg, Marmstorfer Weg/Außenmühle, Infos und das komplette Programm: sommer-im-park-harburg.de

Anzeige

Der Plan7 vom 17. Juli 2026 MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.