Perfekt für Daheimgebliebene: ein musikalischer Kurzurlaub in Hamburgs Strandbar ohne Strand, wie sich das „Freundlich+Kompetent“ nennt. Dort weht einen Abend lang frischer Wind aus Skandinavien. We Met In June heißt das Singer/Songwriter-Duo aus Norwegen.

Sara Rose Zadig und Gjest Ingeson Kvåle sind auch privat ein Paar. Sie steht eher auf Popmusik, er auf Americana, beide haben einen gemeinsamen Nenner im Folk- und Country-Stil gefunden. Das klingt mitunter nach purer Nostalgie, doch mit einer eigenen norwegischen Note. Mehr als ihre beiden Stimmen und zwei akustische Gitarren brauchen die beiden nicht. In Hamburg singen sie „Wir gegen die Welt“!

Freundlich+Kompetent: 26.8., 19 Uhr, Eintritt frei, Hamburger Str. 13, freundlichundkompetent.de

Der Plan7 vom 22. August 2025 MOPO Der Plan7 vom 22. August 2025

