„Kommt ein Mann zum Arzt …“: Entertainerin Seraphina Kalze in Hamburg

„Was hat man, wenn einem die Dritten in die Nudeln fallen? Zahnpasta!“ So klingt ein typischer Starter von Seraphina Kalze – bevor sie selbst in schallendes Gelächter ausbricht! Fine – wie sie gern genannt wird – ist die personifizierte gute Laune. Sich zu Flachwitzen zu bekennen, zeigt nur eine Seite der beliebten Moderatorin, die andere besteht aus Tiefgang und Mitgefühl.

Wenn sie singt, wird’s ernst: „Im Sommer stirbt man nicht“ ist ein Lied, das sie für ihren schwerkranken Vater schrieb. Den pflegte sie einige Jahre, begleitete ihn von einem aussichtslos scheinenden Zustand zurück ins Leben.

Über diese Erfahrung schrieb sie ein Buch, das es auf die „Spiegel“-Bestseller-Liste schaffte: „Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht“. Ihr Fazit: nichts aufschieben, keine Traumerfüllungen auf später vertagen – denn später gibt’s vielleicht nicht mehr.

Kalze liebt Flachwitze, aber sie hat auch eine ernste Seite

Also rein ins Hier und Heute. Genau so heißt auch ihre Live-Show: „Jetzt fetzt!“ Einen Abend lang berührende Songs, Comedy und direkten Publikumskontakt. Kleiner Tipp: Nicht nur die am Rand Sitzenden sollten mindestens einen Witz parat haben!

Apropos: Das mit den Witzen war eine spontane Idee, um in den sozialen Medien mehr beachtet zu werden. Ihr Management riet, täglich etwas zu posten – und Seraphina Kalze entschied sich, jeden Morgen einen Witz rauszuhauen, ein Ritual wie Zähneputzen, nur viel komischer. In kurzer Zeit wurden aus 3000 Followern über 700.000 Fans, die begierig auf ihre morgendliche Humor-Dosis warteten.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Museum holt seine Schätze aus den Schubladen

Ursprünglich wollte die in Halle an der Saale geborene Fine Sängerin werden – oder ehrlicherweise: Pop-Star. Nach einer Ausbildung zur Moderatorin präsentierte sie ab 2016 acht Jahre lang „Abenteuer Leben Täglich“ auf Kabel 1. Vor zwei Jahren sang und moderierte sie gemeinsam mit Nachrichtensprecher Constantin Schreiber in der Elphi den Abend „Glück im Unglück“. Ihr besonderer Beitrag damals: Lach-Yoga, das vor allem die Lachmuskeln trainiert.

Nächsten Monat wird Fine 42, aber noch längst nicht erwachsen. Mit Mann und zwei Kindern lebt sie in Ottensen. Dort testet sie auch ihre neuen Witze. Wie den: „Was ist grün und nuschelt im Gurkensalat? Dill Schweiger.“

Centralkomitee: 12.5., 20 Uhr, Karten für 32,04 Euro

Die Plan7-Woche ab dem 9. Mai 2025 MOPO Die Plan7-Woche ab dem 9. Mai 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.