König der Tanzfläche: Travolta und die Bee Gees reloaded – in „Saturday Night Fever“

Es war im Jahr 1977, da katapultierte ein Soundtrack das grassierende Disco-Fieber auf seinen Höhepunkt. „Stayin’ Alive“, „Night Fever“, „How Deep Is Your Love“, „Jive Talkin‘“, „More Than A Woman“ – alles Songs von den Bee Gees. Dazu „If I Can’t Have You“ (Yvonne Elliman) und „Disco Inferno“ (The Trammps) – na, klingelt’s? Jeder dieser Welthits stammt vom Album „Saturday Night Fever“.

Der gleichnamige Kinofilm machte John Travolta als tanzwütigen, Schlaghosen tragenden Tony Manero zum Star. Auch im Musical, das in einer energiegeladenen Neuinszenierung endlich auch in Hamburg zu sehen ist, wird der Lagerarbeiter aus Brooklyn am Wochenende unter der Discokugel zum umschwärmten König der Tanzfläche.

Disco-Feeling in der Inselpark-Arena

Keiner lässt die Hüften so entfesselt kreisen wie er. Im Club „2001 Odyssey“ lebt er für Stunden seinen Traum, doch ein Tanzwettbewerb verspricht mehr: einen Neuanfang, ein Leben jenseits der Ödnis. Zwischen Beats, Lichtern und Emotionen beginnt sein Herz im Rhythmus der Nacht zu schlagen – und Stephanie aus Manhattan wird zu mehr als nur einer Tanzpartnerin …

Funkelnde Outfits, euphorisierende Disco-Hymnen, temporeiche Choreografien und ganz viel pures Disco-Feeling der 70er mit einigen Gänsehautmomenten bringt das Musical auf die Bühne. Also nix wie rein in die Plateauschuhe und Glitzerklamotten und ab ins schillernde Nachtleben von New York!

Inselpark-Arena: 16.-21-9., verschiedene Zeiten, Tickets ab 49,90 Euro

