Klimaströme-Festival: Die Zukunft erforschen

Zum Finale am 24. Juli wird auf der „MS Stubnitz“ ein großes Festival gefeiert (Archivbild) Christian Ohde

Es wird geforscht, gekocht, gespielt und ganz viel experimentiert beim „Klimaströme“-Festival, das in dieser Woche startet. Kinder und Jugendliche können an vielen Orten in der Stadt in Workshops erfahren, inwiefern Essen, Klima und Zukunft miteinander zu tun haben – alles unter dem Motto „Fabulous Food Futures“.

Da geht es in der Honigfabrik beispielsweise darum, wo unser Essen in Zukunft wachsen wird (13.-17.7., „Schwimmender Garten der Zukunft“, ausgebucht), im Hafenmuseum um „Schiffe der Zukunft“ (13.-17.7.) und im Museum für Kunst und Gewerbe um „Wrapped in Food – Zwischen Küche, Abfall und Kleiderschrank“ (20.-24.7.).

Zum Finale am 24. Juli wird auf der „MS Stubnitz“ ein großes Festival gefeiert – mit Lesungen, Konzerten und Performances, das ist dann (auch) für Erwachsene.

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Klimaströme-Festival: 13.-24.7., diverse Orte, Zeiten und Preise, alle Infos und das komplette Programm unter klimastroeme.de

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