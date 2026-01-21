Kängurus, Koalas und surreale Schönheiten: Beeindruckende Reportage über Australien

Australien ist für viele Europäer immer noch unbekanntes Terrain. Aneta und Dirk Bleyer, bekannt durch faszinierende Film- und Foto-Reportagen, haben den Kontinent bereist und erlebten „Ein Jahr Australien“ als ein Jahr Freiheit!

Ihr gleichnamiges Buch erschien bereits 2021. Nun möchten die beiden ihre sensationellen Erfahrungen noch direkter an Interessierte weitergeben: in einem lebendigen Vortrag, der beeindruckende Bilder und tolle Filmausschnitte auf eine acht Meter breite Leinwand wirft. Die optisch überwältigenden Aufnahmen begleitet Dirk Bleyer durch das Erzählen persönlich erlebter Geschichten und Anekdoten sowie mit Animationen und einer passenden Geräuschkulisse.

Lebendiger Vortrag über Australien mit brillanten Bildern

Auf ihrer Entdeckungsreise lernten die zwei versierten Reisereporter Aborigines kennen, Ureinwohner Australiens, die berichteten, dass sie bis heute um Akzeptanz in der australischen Gesellschaft kämpfen müssen. Festgehalten haben die zwei ebenso ihre Begegnungen mit Koalas, Kängurus und Krokodilen.

Faszinierend: Der Uluru ist einer der größten Monolithen der Welt – 348 Meter hoch und rund 550 Millionen Jahre alt. Dirk Bleyer Faszinierend: Der Uluru ist einer der größten Monolithen der Welt – 348 Meter hoch und rund 550 Millionen Jahre alt.

Die brillantesten Bilder liefert aber die mitunter surreale Landschaft des Kontinents: rosafarbene Seen, rot glühende Ebenen, türkisfarbenes Meer und Felsformationen in Orange. Aneta und Dirk Bleyer erkundeten das riesige Land per Geländewagen und im Flugzeug, mithilfe einer Tauchausrüstung und in Wanderschuhen. Sie campten unter Tage, besuchten sogenannte „Stations“ – große Landgüter, auf denen Viehzucht betrieben wird – und trafen auf Wanderarbeiter, die seit Jahrzehnten ihre nicht sesshafte Unabhängigkeit schätzen.

Solche Live-Multivision-Abende machen nicht nur Lust aufs abenteuerliche Nachreisen, sondern vermitteln auch äußerst hilfreiche Insider-Tipps, zu empfehlenswerten Routen entlang der Küsten zum Beispiel. Und schließlich erfährt das Publikum sogar, wo man am besten mit den friedlichen Walhaien um die Wette schwimmen kann.

Kulturkirche Altona: 22.1., 19.30 Uhr, Bei der Johanniskirche 22, 17/10 Euro, kulturkirche.de

