Jüdische Filmtage: Ein kleines, besonders feines Festival

Im US-Wüstenkaff High Desert nimmt Rabbi Zaltzman nach einem tödlichen Anschlag auf ein Gemeindemitglied die Ermittlungen und die Waffe selbst in die Hand und legt sich mit skrupellosen Gangstern an. Mit dem Actionthriller „Guns & Moses“ eröffnen am Sonntag (19 Uhr, OV) im Zeise die Jüdischen Filmtage – ein ebenso kleines wie feines Festival, das nun zum fünften Mal stattfindet.

Die Vielfalt jüdischer Lebenswelten wollen die Filmtage zeigen, und so gibt es auch in diesem Jahr wieder eine gelungene Mischung. Da steht im französischen Drama „Auction“ ein ehrgeiziger Auktionator vor einer schwierigen Entscheidung (18.6., 20 Uhr, Passage); das Familiendrama „The Ring“ läuft am 19.6. im Zeise; die Doku „Kafka’s Last Trial“ dreht sich um die Frage, wem der Nachlass Franz Kafkas eigentlich gehört (16.6., 19 Uhr, Abaton).

Gespräche mit Filmschaffenden

Das Familiendrama „The Ring“ läuft am 19.6. im Zeise. IsraeliFilms Das Familiendrama „The Ring“ läuft am 19.6. im Zeise.

Es wird auch lustig: „Matchmaking“ (17.6., 19.30 Uhr, Metropolis) ist eine herzerwärmende Komödie um den liebenswerten Schluffi Baruch, der bislang jede Gelegenheit verpasst hat zu heiraten. Eine Bekannte versucht ihn mit Ruth zu verkuppeln, doch zur gleichen Zeit lernt Baruch die entzückende Shari kennen … Die Filme werden mit deutschen Untertiteln gezeigt („The Ring“ ist englisch untertitelt). Zu den Vorführungen gibt es Gespräche mit Filmschaffenden und Gästen.

Jüdische Filmtage: 15.-19.6., Abaton, Metropolis, Passage, Zeise, juedischefilmtage.hamburg

Der Plan7 vom 13. Juni 2025 MOPO Der Plan7 vom 13. Juni 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.