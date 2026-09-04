Liebe, Rache und große Gefühle auf der einen, Romantik und Deutschrap auf der anderen Seite: Zwei Hamburger Bühnen starten in die neue Spielzeit.

„Auf Wunder ist Verlass“ ist eine musikalisch-literarische Schiffsreise zwischen Romantik und Deutschrap über die verbindende Kraft der Kunst. Anato Kotte

Ein Meilenstein der Weltliteratur zum Auftakt: Emily Brontës Meisterwerk „Sturmhöhe“ eröffnet am Freitag die Spielzeit am Altonaer Theater. Der 1847 veröffentlichte Roman erzählt von unerfüllter Liebe und leidenschaftlicher Rache.

Auf den sturmumtosten Hügeln Yorkshires prallen Heathcliff und Catherine aufeinander – zwei Seelenverwandte, deren Anziehung so unwiderstehlich wie brandgefährlich ist. Doch Brontës Werk ist weit mehr als ein klassisches Liebesdrama.

Es ist ein fesselnder Psychothriller über zwei Menschen, deren Obsession so gewaltig ist, dass sie das Leben auf dem Landsitz Wuthering Heights und die Moralvorstellungen des Viktorianischen Zeitalters sprengt. Schauerromantik in ihrer wohl intensivsten Form, die bis heute hochaktuelle Fragen aufwirft – von der Weitergabe generationenübergreifender Traumata bis hin zum Bild toxischer Männlichkeit.

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Kammerspiele feiern verbindende Kraft der Kunst

Als schönes Gegengewicht zum großen Beziehungsdrama feiern die Kammerspiele schon ab Donnerstag mit einer Show die verbindende Kraft der Kunst. „Auf Wunder ist Verlass“ (Foto) lädt zu einer musikalisch-literarischen Schiffsreise zwischen Romantik und Deutschrap über all das, was Menschen und Gesellschaften zusammenhält.

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Ein Trostspender, der ermuntert, die Hoffnung und das Vertrauen auf Veränderung auch in höchst verfahrenen Situationen – wie hier an Bord der „Deutschland“ – niemals aufzugeben. (bs)

Kammerspiele: 3.9.-27.9., div. Termine, 17-53 Euro; Altonaer Theater: 4.9.-4.10., div. Termine, 26-46 Euro

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Der neue Plan 7 erscheint als Teil der WochenMOPO am 28. August 2026. MOPO

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