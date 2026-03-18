In Hamburg sind die Dinos los – und das an gleich an zwei Orten in der Stadt

Haben Sie einen Lieblings-Dino? Ist es vielleicht Tyrannosaurus Rex, der mit spitzen Rückenstacheln ausgestattete Stegosaurier, ein mit bedrohlicher Halskrause dekorierter Dilophosaurus oder doch der Brachiosaurus mit seinem langen Hals? Egal, auf wen Ihre Wahl fällt, zu bestaunen gibt es sie alle – zum Großteil sogar in Lebensgröße – bei der Ausstellung „World Of i-Tronic Dinosaurs – The Hightech Dinosaur Family Adventure“ in der kleinen Zeltstadt auf der Horner Rennbahn.

Nicht wie im Museum, denn die mehr als 50 Exponate „leben“ dank einer speziellen Animatronik-Technik. Das funktioniert zum Teil mit Lichtschranken, so dass unvermittelt und unerwartet Bewegungen oder Geräusche ausgelöst werden. Wenn dann ein Röhren durch das Zelt dröhnt und einen der neun Meter hohe T-Rex anblinzelt, ist man endgültig angekommen im „Jurassic Park“ von Hamburg!

Dino-Show, gesattelter Dino-Roboter, Kinderprogramm

Eine beeindruckende Erscheinung ist auch der 19 Meter lange Spinosaurus mit Dornen auf dem Rücken oder der Brachiosaurus, dessen schwenk- und senkbarer Hals bis unters Zeltdach ragt. Die Dinos fühlen sich weich an, der Schaumstoff ist mit Silikon überzogen, der bei Berührung nachgibt, was sie so echt wirken lässt.

Im „Port des Lumières“ ist man mittendrin in der 360-Grad-Dokumentation. Fabijan Vuksic Im „Port des Lumières“ ist man mittendrin in der 360-Grad-Dokumentation.

Sogenannte „Ranger“ präsentieren im Manege-Zelt eine Dino-Show – in den Urzeit-Riesen stecken dann Menschen, was sie noch beweglicher macht. Kinder haben zudem die Möglichkeit, auf einem der gesattelten Dino-Roboter zu reiten oder als Nachwuchs-Paläontologen den Ausgrabungsbereich zu erkunden. Die Idee zur Ausstellung hatte übrigens eine Schaustellerfamilie mit Hamburger Wurzeln.

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Wer noch tiefer in die Materie einsteigen will, kann sich im Port des Lumières in der HafenCity die immersive 360-Grad-Dokumentation „Ein Planet vor unserer Zeit: Dinosaurier“ anschauen und Wissenswertes erfahren.

Horner Rennbahn: bis 29.3., Do/Fr 14-18 Uhr (Erwachsene zahlen den Kinderpreis), Sa/So 12-18 Uhr, ab 15 Euro (Kinder ab 3 Jahren), Infos: itronic-dinosaurs.de/hamburg (auch Tageskasse möglich);

Port des Lumières: bis 22.3., täglich 14-17.30 Uhr, ab 13,90 Euro (Kinderticket bis 15 Jahre), Infos und Tickets: port-lumieres.com/de

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