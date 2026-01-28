In dieser Nacht wird abgerechnet

Das Glück fällt nicht vom Himmel. Es ist eine Lebenseinstellung. Doch das Leben – was ist das überhaupt? Wie uns „Der Abschiedsbrief“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus mitteilt: vor allem eine absurde Angelegenheit.

In der französischen Tragikomödie (von Audrey Schebat) hat Julien, ein erfolgreicher Psychoanalytiker, die Nase voll von den Lebensgeschichten seiner Patientinnen und dem Gefühl, selbst auf ganzer Linie versagt zu haben. Jetzt wünscht er sich nur eines: einfach mal alles hinter sich zu lassen – per Suizid. Doch so weit kommt es nicht. Zur Freude des Publikums mündet das Suizid-Drama in einem tiefgreifenden Ehekonflikt.

Denn früher als erwartet kehrt Pianistin Maud von einer Konzertreise zurück, überrascht, ihren Gatten mit einem Strick um den Hals in seinem Behandlungszimmer anzutreffen. Was sie fassungslos macht, ist allerdings weniger sein Suizidversuch als vielmehr die Tatsache, dass er vorhatte, sich still und heimlich aus dem Staub zu machen – ohne Abschiedsbrief! Welche Gründe für sein Verschwinden hätte sie dann der Familie nennen können?

Es folgt eine feinfühlig austarierte „Nacht der Abrechnung und der Selbstanalyse“ (Regie: Bernd Schadewald). Und in der brillieren zwei erfahrene TV- und Bühnenstars: Michaela May (Kommissarin Jo Obermaier in „Polizeiruf 110“) und Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank in der gleichnamigen RTL-Serie) – am Premierenabend mit Standing Ovations gefeiert.

Mit Komik, Wortwitz und Schlagfertigkeit verhandeln sie existenzielle Fragen, die um die Liebe und den Sinn des Lebens kreisen. Ein schöner Regieeinfall zur Auflockerung ihrer intensiven Gesprächsrunden: Der nervigen Patientin, die ihm regelmäßig auf den AB quatscht, gab TV-Star Jutta Speidel ihre Stimme …

Ein Abend, der vom Loslassen und Neuanfangen erzählt. Aber auch vom Mut, den es braucht, das Leben zu meistern.

Komödie Winterhuder Fährhaus: bis 22.2., diverse Termine und Zeiten, 28-43 Euro

